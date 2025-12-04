Житель Кенгарагса был неприятно удивлён, обнаружив свой грузовой фургон в изуродованном состоянии. Машина долгое время стояла во дворе, никому не мешая, но именно она стала мишенью вандалов — что вызвало множество вопросов. Однако, благодаря свидетельствам соседей, мужчина быстро определил возможных виновников и их мотив, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Выйдя из квартиры, мужчина увидел неприятную картину — его синий грузовик, долго стоявший во дворе, был сильно повреждён: выбиты оба передних боковых стекла, разбито лобовое стекло, а кузов облит коричневой краской. По словам соседей, владелец быстро понял, кто может быть причастен, и сразу догадался о причине.

«Когда-то на работе возникли разногласия. Потом, скорее всего, кто-то выпил и устроил это. Я не буду называть фамилии. Есть видео, есть данные», – говорит владелец авто.

На вопрос о причинах вандализма он отвечает: «Из-за недопонимания. Если у них есть претензии к моему сыну или ко мне по работе, это надо решать в рамках закона. Трудовые договоры, платят ли они налоги или нет — мы работаем как самозанятые. [TV3: Что они натворили на работе, из-за чего такой конфликт?] Видимо, у них не получилось добиться успеха, и они решили отыграться таким способом».

Увидев повреждения, владелец обратился в полицию. Хотя он уверен, что это была месть, местный дворник допускает и другую версию.

«Вообще машины тут не портят. Приехал – уехал, приехал – уехал. Эта стояла долго, место занимала, но здесь не стоянка. Я думаю, что кто-то просто... Стояли две машины. Одна с номером, другая без. Долго. У той, что с номером, ходили, спрашивали, кто хозяин, кто-то вызвал полицию, её увезли. А у этой, как видно, не нашли владельца — вот и разбили стекло», – говорит дворник.

Как и во многих дворах многоквартирных домов, здесь действует негласное правило: кто первый приехал – тот и не ищет место вне двора. Парковочных мест мало, и машины, оставленные надолго, начинают раздражать других. Тогда каждый защищает свои удобства, как умеет.

На вопрос, много ли людей просто оставляют машины и не используют их, один из местных отвечает: «Да, да, да! [DP: И как вы с ними справляетесь?] Кто с кем разбирается? Мне это надо? [DP: Полиция?] Что полиция? Иногда кто-то вызывает, если кто-то не так поставил машину — приезжают, штраф 30 евро — и всё».

Звонок в полицию — лучшее решение для урегулирования споров с соседями. Порча чужого имущества не может быть оправдана. Что именно стало причиной разрушения автомобиля, продолжает выяснять полиция.

