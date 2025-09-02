«Свиней умертвят максимально гуманно» – ПВС. Как именно уничтожат почти 24 тысячи животных

По последней информации, на территории, пострадавшей от африканской чумы свиней (АЧС), на ферме ООО “Baltic pork” в волости Лаубере Огрского края содержится почти 24 тысячи свиней. Болезнь уже привела к гибели более десяти животных, однако ликвидированы будут абсолютно все. Портал tv3.lv обратился в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС), чтобы выяснить, как именно происходит умерщвление животных и как затем изолируются тела погибших свиней.

Как сообщает портал tv3.lv, на свиноводческой ферме в волости Лаубере Огрского края была выявлена африканская чума свиней. Чтобы ликвидировать очаг вспышки и не допустить дальнейшего распространения болезни, все содержащиеся на ферме свиньи будут уничтожены. В настоящее время ПВС проводит мероприятия по борьбе с заболеванием и его ограничению, а также проводит эпидемиологическое расследование.

Как рассказал заместитель руководителя отдела надзора за инфекционными болезнями животных ПВС Мартиньш Сержантс, в настоящий момент неизвестно, как АЧС могла попасть на ферму ООО “Baltic pork” в Лаубере.

"Этот случай довольно неясный. Ферма — новая, современная, с хорошей биобезопасностью и профилактическими мерами. Путь заражения не ясен. Возможно, вирус был занесён с транспортом. Мы будем выяснять, где не сработали меры биобезопасности", – отметил Сержантс.

О подозрениях на чуму сообщили сами владельцы фермы, когда в течение нескольких дней в одном из загонов была зафиксирована повышенная смертность животных. Информация поступила в ПВС на прошлых выходных, сразу были взяты и исследованы пробы, которые подтвердили наличие АЧС.

"Как правило, фермы регулярно, каждую неделю направляют ПВС отчёты и пробы от павших животных, однако в этом случае сообщение поступило внепланово – вне рамок обычной отчетности", – отметил Сержантс.

Свиней ликвидируют с помощью газа

Он подчеркнул, что АЧС невозможно вылечить или сдержать. Даже если чума обнаружена в одной изолированной части фермы, болезнь рано или поздно охватит всё поголовье, поэтому уничтожать придётся всех животных. Предварительно речь идёт примерно о 24 тысячах свиней. Их будут ликвидировать поэтапно — процесс может занять месяц и начался уже во вторник, 2 сентября. Ликвидацию планирует и организует Продовольственно-ветеринарная служба. Ранее это выполняла сама служба, однако, поскольку уничтожение животных не входит в её прямые обязанности, а ферма ООО “Baltic pork” в Лаубере является крупнейшей в Латвии, где обнаружена АЧС, в этот раз умерщвлением займётся выбранная ПВС компания.

"Уничтожение всех животных происходит максимально гуманно, насколько это возможно, но так, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни", – пояснил представитель ПВС. Он добавил, что аналогично поступают и в других странах, когда необходимо уничтожить такое количество свиней.

"При массовом умерщвлении животных обычно используют газ. Такой подход считается более гуманным и для задействованного персонала — он менее эмоционально травмирующий и трудоёмкий", – добавил представитель ПВС.

Отвечая на вопрос, как изолируются тела умерщвлённых свиней, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, Сержантс пояснил: их отвозят на предприятие Grow Energy, которое сжигает отходы животного происхождения с целью производства биогаза и биометана.

"Это происходит с использованием специальных транспортных средств и герметичных контейнеров. Перед выездом транспорт дезинфицируется. С точки зрения ПВС, выбранный способ утилизации животных является этичным, хотя и довольно медленным", – оценил Сержантс, добавив, что умерщвление животных и их доставка на перерабатывающее предприятие происходят параллельно.

Могут ли жители чувствовать себя в безопасности?

Отвечая на вопрос, могут ли жители и свиноводы в Латвии чувствовать себя в безопасности, Сержантс подчеркнул — чума свиней присутствует в Латвии уже 11 лет. По всей стране сохраняется очень высокий риск заражения, поэтому меры предосторожности касаются всех, кто держит свиней. Что касается потребителей свинины, причин для беспокойства нет:

"Все продукты из свинины будут отслежены, изъяты из пищевой цепи, заражённое мясо не попадёт на полки магазинов. Все контакты будут изучены".

Также Сержантсу известно, что ООО “Baltic pork” планирует возобновить свою деятельность. Владельцы уже интересуются решениями и следующими шагами, начнут поэтапную очистку и дезинфекцию фермы, а также рассматривают вопрос о закупке новых животных. Как примерный срок, необходимый для проведения мероприятий по безопасности и восстановления работы фермы, Сержантс назвал несколько месяцев.

Свинарник ООО “Baltic pork” в волости Лаубере Огрского края является крупнейшим в Латвии, где до сих пор была зафиксирована АЧС. Ранее чума свиней была обнаружена на ферме в волости Гибули, где содержалось около пяти тысяч свиней.

ПВС напоминает, что вирус присутствует в латвийской природе. Человек может перенести его, например, на обуви или транспорте, поскольку заражённая чумой свинья загрязняет окружающую среду — в том числе яблоки в деревенском саду или грибы в лесу.

"Угроза сохраняется постоянно с тех пор, как в Латвии впервые была зафиксирована чума свиней в 2014 году", – подчеркнула представитель ПВС Илзе Мейстере.