Люди с расстройством аутистического спектра (РАС) разные и по характеру, и по своим возможностям. Но большинству из них показаны приспособления, которые помогают снизить уровень тревожности. Казалось бы, эти специфичные предметы востребованы только людьми с особенностями функционирования нервной системы. Однако многие из этих вещей получили большую популярностью у нейротипичных (обычных) детей и взрослых.

Спиннер

Настоящий бум увлечения спиннерами был несколько лет назад. Но для чего изначально были придуманы эти приспособления?

Некоторые дети с РАС (расстройством аутистического спектра) любят подолгу смотреть на вращающиеся лопасти вентилятора или бесконечно крутят колесико игрушечной машинки. Поэтому была создана вращающаяся игрушка, которую ребенок с аутизмом мог взять с собой, например, в общественный транспорт, чтобы спокойно чувствовать себя в шумной обстановке и толпе.

Действительно, дети с РАС или гиперактивностью с удовольствием смотрят на спиннеры. Но это развлечение понравилось и нейротипичным (нормотипичным, обычным) детям и взрослым.

Спиннеры достаточно долго были популярны среди молодых людей в качестве офисной игрушки. И не случайно. Вы знаете, что такое пенспиннинг? Это трюки, которые выполняются пальцами одной или обеих рук с помощью ручки или маркера. Вы можете для этого модифицировать обычную ручку с помощью деталей других ручек или маркеров. А можно приобрести специальную ручку для пенспиннига с утяжелителями, которые закрепляются на концах ручки — в сети есть много видео с уроками по пенспиннингу. Считается, что он был изобретен в Японии значительно раньше, чем появились игрушки-спиннеры. Но еще раньше офисные работники и другие нормотипичные взрослые уже соревновались друг с другом в ловкости пальцев, используя зажигалки Zippo. А еще можно вспомнить о привычке крутить на пальце ключи от машины — почти спиннер.

Фиджет-куб

Cлово «фиджет» пришло к нам из английского языка не так давно. Fidget означает ерзать, крутиться, как егоза.

Многие и не подозревают, что фиджеты были придуманы для детей с аутизмом и синдромом гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), а не в качестве офисной игрушки. К слову, появление такого разнообразия офисных игрушек на рынке вызывает вопрос: «Что происходит в офисах на самом деле?».

Фиджет-куб сочетает в себе свойства спиннера и дополнительные возможности. Его можно крутить, а также щелкать кнопками и двигать пальцами маленькие рычажки, которые находятся на его гранях.

Возможность «егозить» пальцами помогает детям и взрослым с особенностями развития сохранять спокойствие в тех местах, где нельзя активно двигаться и шуметь. Ну, что ж: офис — это тоже такое место. Фиджет-куб обычно маленького размера, его можно носить в кармане, при необходимости доставать или использовать, опустив руку в карман. Бывают модификации этого кубика с разными возможностями. На его гранях располагаются силиконовые кнопки, металлические вращающиеся шары и даже подобие миниатюрного джойстика.

Гуси и антистресс

Не так давно персонаж компьютерного квеста стал мягкой игрушкой и молниеносно завоевал рынок. В чем секрет популярности игрушки Гусь-обнимусь? Скорее всего ключевое слово здесь — «обнимусь».

Глубокие тактильные ощущения, которые возникают во время объятий, успокаивают всех млекопитающих. Люди — не исключение.

У детей и взрослых с аутизмом могут быть определенные особенности: многие из них болезненно реагируют на прикосновения к ним других людей, но при этом имеют огромную потребность в тактильных ощущениях, напоминающих объятья. Вот такое противоречие. Какой выход? Можно регулировать поступление тактильных ощущений — прикасаться самим только к тому, что нравится или обнимать то, что нравится. Согласитесь, есть разница: трогают вас или вы сами решаете, к чему прикасаться.

Игрушки, связанные с получением удовольствия от прикосновений сейчас необычайно популярны. Они могут быть маленькими и большими, выполненными из разных материалов. Огромный Гусь-обнимусь не подойдет для офиса, но по поисковому запросу «офисная игрушка-антистресс» вы сможете найти массу всего, что можно мять, растягивать, сжимать в руках.

Необходимые для хорошего самочувствия ощущения можно также получить с помощью слаймов и жвачек для рук. Особенно этим увлекаются дети.

Жевательные приспособления

Большинство из нас может вспомнить одноклассника, который от усердия сгрызал кончик ручки или карандаша во время контрольной. Или одноклассницу, задумчиво покусывающую кончик своей косички. А уж любители погрызть свои ногти встречаются в любом возрасте — этим никого не удивишь.

Потребность получать сенсорные ощущения в области рта часто встречается и у людей с РАС. Чтобы ребенок не грыз ногти, пальцы, воротник или другие неподходящие объекты, ему предлагают специальные приспособления: кулоны из силикона в виде каких-то фигурок, специальные силиконовые браслеты и так далее.

А что, если ребенок с аутизмом уже стал взрослым, ходит на работу, а потребность что-нибудь погрызть все еще сохранилась? Как-то неловко носить на шее огромный кулон в виде розового единорога и периодически его грызть.

Появились компании, которые стали разрабатывать бижутерию, способную удовлетворять сенсорные потребности взрослого человека.

Такие украшения не бросаются в глаза, но при необходимости, их можно, не привлекая к себе внимания, погрызть или покрутить в руках.

Для любителей покрутить что-то пальцами подойдут кольца и подвески с подвижными элементами. Такие украшения продаются в специальных магазинах для людей с особенностями, но оказалось, что их с удовольствием покупают нейротипичные люди.

Тем подросткам и взрослым, которые незаметно для себя начинают грызть карандаши или ручки, можно порекомендовать использовать специальные наконечники для ручек, сделанные из прочного пищевого силикона — это гигиеничнее и безопаснее для зубов. Самая распространенная форма такого приспособления — шахматный конь.

Утяжеленное одеяло

Проблема с засыпанием может возникнуть и у детей, и у взрослых независимо от возраста. Причин может быть очень много. Но есть стратегия, которая в некоторых случаях помогает — специальное утяжеленное одеяло.

Зачем утяжеление человеку с РАС? Одна из проблем таких людей — их мозг недостаточно хорошо регистрирует информацию о границах своего тела. И это одна из причин повышенной тревожности, которая беспокоит днем и не дает заснуть вечером.

Специалист-эрготерапевт может порекомендовать ребенку с аутизмом использовать утяжеленный жилет во время некоторых занятий, а на время засыпания накрываться утяжеленным одеялом. Глубокие тактильные ощущения, которые возникают под этим одеялом, похожи на плотные объятья. Они оказывают успокаивающее воздействие на большинство людей. Поэтому засыпать под утяжеленным одеялом понравилось и многим нейротипичным людям.

Интерес к этим предметам говорит о том, что мы все становимся аутичными? Нет. Скорее всего все эти предметы оказались востребованы нейротипичными людьми, потому что наш образ жизни сильно изменился. Дефицит тактильных ощущений, недостаток движения, многозадачность, бешеный темп жизни — все это становится причиной стресса. А сенсорные приспособления помогают успокоиться и получить приятные ощущения.