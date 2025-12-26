Baltijas balss logotype
Существует возможность есть и худеть: 8 жирных продуктов для снижения веса 0 290

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Существует возможность есть и худеть: 8 жирных продуктов для снижения веса

Диетолог и сертифицированный тренер по питанию Кэтрин Джервасио утверждает, что жирные продукты необходимы в рационе тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

 

На протяжении многих лет считалось, что для успешного похудения следует избегать всех жиров и ограничивать себя в калориях. Однако недавние исследования продемонстрировали значимость высокожирных продуктов в рационе. Кэтрин Джервасио выделила самые полезные из них, уверяя, что их употребление может существенно помочь в борьбе с лишним весом.

Сыр

«Это замечательный источник белка, который обеспечивает длительное насыщение организма. Это связано с тем, что процесс его переваривания занимает продолжительное время. Белок также поставляет аминокислоты и важные питательные вещества, такие как кальций, витамин В12 и фосфор, необходимые для поддержания общего здоровья», – отмечает доктор Джервасио.

Йогурт

Диетолог рекомендует выбирать полножирный йогурт без добавления сахара и ароматизаторов. Этот продукт богат пробиотиками, кальцием и белком, что делает его отличным перекусом, особенно в сочетании с фруктами или мюсли, как сообщает издание ETNT.

Яйца

Кэтрин Джервасио уверена, что яйца должны занимать ведущее место в рационе тех, кто стремится к снижению веса. Они содержат много белка, имеют низкую калорийность и помогают долгое время не испытывать голод, что особенно полезно при соблюдении диеты.

Орехи и семечки

«Эти продукты обладают отличным балансом необходимых питательных веществ, клетчатки и полезных жиров. Они идеально подходят для перекуса, обеспечивая заряд энергии и длительное чувство сытости», — делится мнением Кэтрин Джервасио.

Горький шоколад

Речь идет о шоколаде, содержащем не менее 70% какао-бобов, уточняет специалист. Он помогает справиться с тягой к сладкому, а кофеин и теобромин, входящие в состав, способствуют мягкому стимулированию обмена веществ.

Жирная рыба

По словам эксперта, жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, такой как лосось или макрель, могут препятствовать накоплению жира, влияя на гены и ферменты, участвующие в метаболизме.

Оливковое масло

Мононенасыщенные жиры и антиоксиданты оливкового масла, обладающие противовоспалительными свойствами, считаются основой средиземноморской диеты. Это делает продукт полезным для сердца и важным в процессе похудения.

Авокадо

Этот фрукт богат полезными жирными кислотами, которые обеспечивают чувство сытости и способствуют ускорению метаболизма, что положительно сказывается на снижении веса.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
