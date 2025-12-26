При пересечении границы Латвии за девять месяцев этого года в таможне было подано 453 декларации о наличных денежных средствах на общую сумму 44,644 млн евро, свидетельствуют обобщенные данные Службы государственных доходов (СГД), пишет LETA.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, за девять месяцев 2025 года количество поданных деклараций сократилось на 123, однако общая задекларированная сумма увеличилась на 18,27 млн евро, или на 69,3%.

В том числе за девять месяцев 2025 года при въезде в Латвию были поданы 210 деклараций на сумму 20,526 млн евро, а при выезде из Латвии — 243 декларации на сумму 24,118 млн евро.

По информации СГД, за девять месяцев 2024 года при пересечении границы Латвии было подано 576 деклараций о наличных денежных средствах на сумму 26,372 млн евро.

Требование к физическим лицам декларировать наличные денежные средства в размере 10 000 евро или более на внешней границе Европейского союза действует с 1 июля 2006 года. В свою очередь, с 1 июля 2019 года существует обязанность декларировать наличные в размере 10 000 евро или более также и на внутренней границе Европейского союза.