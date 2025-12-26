Baltijas balss logotype
Накануне зимних пиршеств британцы пожалели морских гадов 0 124

Lifenews
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вероятно, в Лондоне вспомнили мультик про Губку Боба.

Вероятно, в Лондоне вспомнили мультик про Губку Боба.

"Гуманные альтернативы, такие как оглушение электрическим током, легко доступны".

Варка живых и находящихся в сознании омаров и крабов будет запрещена в рамках правительственной стратегии по улучшению благополучия животных в Англии. Такой способ приготовления посчитали «неприемлемым методом умерщвления», пишет The Guardian.

Исполнительный директор благотворительной организации Crustacean Compassion Бен Стерджен пояснил, что, когда живых, находящихся в сознании животных помещают в кипящую воду, они терпят несколько минут мучительной боли.

«Это пытка, и ее можно полностью избежать. Гуманные альтернативы, такие как оглушение электрическим током, легко доступны», — отметил он.

Запрет на варку живых ракообразных уже введен в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии. Благотворительные организации по защите животных утверждают, что оглушение омаров электрическим ружьем или охлаждение их холодным воздухом или льдом перед варкой является более гуманным методом.

В числе других изменений в стратегии лейбористов, объявленной в понедельник, — запрет на курятники и клетки для опороса свиней, прекращение разведения щенков на фермах, консультации по вопросу запрета электрошоковых ошейников для собак и введение требований к гуманному убою разводимой рыбы.

#животные #законы #питание #кулинария #запрет #защита животных
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
