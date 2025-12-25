Город Вроцлав – настоящая жемчужина на западе Польши, которую туристы часто весьма несправедливо пропускают на своей карте путешествий.

Успеть на самую большую рождественскую ярмарку Польши

Вроцлавская рождественская ярмарка уже давно имеет статус легендарной – она считается крупнейшей и одной из самых красивых в Польше, а также нередко попадает в общеевропейские рейтинги: тревел-эксперты ценят ее за оформление, ассортимент продуктов, напитков и сувениров, а также сравнительно доступные цены.

Сердцем праздничного городка традиционно являются две соседние площади – Рынок и Соляная. Впрочем, с каждым годом ярмарка все больше разрастается, захватывая прилегающие улочки, где в красивых домиках продаются сувениры, хендмейд товары и крафтовые продукты.

Между тем, на площади возле Ратуши установлены главная елка, двухэтажные домики-рестораны, аттракционы, точки по продаже глинтвейна и традиционных вкусностей. Визитной карточкой вроцлавской ярмарки являются чашки-сапожки, в которых гостям подают напитки – каждый год они выполнены в едином стиле, но в разном цвете: в этом году он розовый, а, например, три года назад был синий. Кроме того, гостям предлагают традиционный польский сыр оципек (похожий на сулугуни) – можно приобрести кусочек на гриле за 5 злотых - 1,2 евро. Отметим также, что в этом сезоне ярмарка будет работать до 7 января, так что у вас еще есть время успеть на нее.

Увидеть лучший океанариум Польши

Во Вроцлаве расположен старейший зоопарк Польши – в этом году он отметил свое 160-летие. Также это один из крупнейших и самых посещаемых зоопарков не только внутри страны, но и в Европе в целом.

В зоопарке живут более 10 тысяч животных более тысячи видов, также есть несколько павильонов-архитектурных памятников, большая площадь для прогулок, а еще вполне приличный и относительно недорогой ресторан Laguna Bistro & Cafe, если сравнивать с заведениями питания в других подобных учреждениях, с прекрасными видами на бассейны с пингвинами и морскими котиками.

Отдельная гордость зоопарка – его океанариум, точнее, Африкариум (ведь там живут исключительно выходцы из Африки). Комплекс открыли в 2014 году, и он был первым учреждением такого типа в Польше. Здесь можно увидеть морских котиков, пингвинов, бегемотов, ламантинов, скатов, песчаных акул, а также множество рыб и птиц (последние летают прямо над головами посетителей среди тропической зелени).

Посетить музеи на любой вкус

Вроцлав может похвастаться большим количеством разнообразных (и порой довольно оригинальных) музеев – а зима как раз идеальное время для их посещения, особенно когда на дворе не очень приятная погода.

Первый – исторический музей Centrum Historii Zajezdnia, открытый в 2016 году. Он посвящен исследованию истории Нижней Силезии, в частности, послевоенному Вроцлаву и деятельности антисоветского движения "Солидарность" на территории региона.

Информация в музее изложена в понятной и интересной форме, а к немалому количеству экспонатов посетители даже могут прикоснуться. Исторический факт – после Второй мировой войны, когда Бреслау (именно так город, который долго принадлежал Германии, назывался до 1945 года) передали Польше и принудительно выселили оттуда немцев, туда переехало немалое количество жителей запада Украины, которые не захотели оставаться в Советском Союзе. И этому "большому переселению" в музее также уделено внимание. Сейчас многие жители Вроцлава имеют предков из Украины, а начиная с 2014 года в город пошла новая волна украинцев. Более того, по имеющейся статистике, после 2022 года население Вроцлава выросло на треть – примерно с 600 тысяч до 900 тысяч, что вывело его на третье место среди городов Польши по численности населения.