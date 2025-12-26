Baltijas balss logotype
Волосатый картофель таро: почему этот экзотический овощ превосходит картошку по пользе

Дом и сад
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Волосатый картофель таро: почему этот экзотический овощ превосходит картошку по пользе

Гавайский фермер Бобби Пахиа, занимающийся выращиванием овоща таро, делится своими знаниями о его пользе и уникальных свойствах.

 

Бобби Пахиа отмечает, что таро известно человечеству уже более двух тысяч лет, начиная с Индии и Египта, а затем получило популярность в Африке, Азии и Океании, где преобладает тропический климат. Однако наибольшее значение этот корнеплод имел для коренных жителей Гавайев — канака маоли, где он не только служил важным продуктом питания, но и имел глубокие религиозные корни.

«Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, относится ли таро к фруктам или овощам, однако в пищу употребляется подземная часть растения, называемая корнеплодом. С биологической точки зрения это продолжение стебля, поэтому его именуют клубнелуковицей. Внешне клубнелуковица напоминает картофель, покрытый множеством тонких волосков, что и дало ей название «волосатый картофель». Кроме того, таро богат крахмалом, что делает его универсальным овощем, используемым в различных блюдах», — рассказывает Бобби Пахиа.

Он подчеркивает, что популярность таро обусловлена не только его вкусом, но и значительной пользой для здоровья, как сообщает онлайн-издание Eater.

«Недавние исследования подтвердили положительное влияние этого продукта на человеческий организм. В таро содержится множество витаминов и аминокислот, а уровень меди, калия и марганца значительно превышает таковой в других овощах и фруктах. При этом этот продукт низкокалорийный. Врачи рекомендуют включать таро в рацион для профилактики артрита, проблем с ЖКТ, ослабленного иммунитета и даже в некоторых случаях онкологических заболеваний. Он также полезен для улучшения зрения и профилактики сахарного диабета», — объясняет Пахиа.

Фермер уверен, что именно благодаря своим полезным свойствам таро приобрел популярность в Северной Америке, Европе и среди туристов из Азии.

Бобби Пахиа добавляет, что употреблять продукт можно только после термической обработки, так как в сыром виде он токсичен. Тем, кто решит заняться его выращиванием, фермер советует тщательно изучить особенности культуры, так как это может быть непростой задачей.

В социальных сетях становятся популярными видеоролики, на которых туристы пробуют жареный таро, подаваемый с густым соусом. На видео видно, как продукт обжаривают в большом количестве масла и оставляют на решетке. При жарке сахар в овощах карамелизируется, что придает закуске насыщенный сладковато-ореховый вкус и хрустящую текстуру.

