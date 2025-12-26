Baltijas balss logotype
Миллионер Зузанс рассказал, как новая жена уживается с его фамилией 1 556

Lifenews
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: instagram.com/novojz

instagram.com/novojz

ФОТО: Instagram

Предприниматель и меценат в сфере искусства Янис Зузанс в сентябре после четырех лет отношений обменялся кольцами со своей любимой женщиной Илзе Гринбергой. Некоторое время после свадьбы новая супруга жила еще со своей прежней фамилией, однако теперь она изменена, с радостью сообщил Зузанс журналу Privātā Dzīve.

После заключения брака жена Яниса Зузанса Илзе еще носила свою старую фамилию — Гринберга. Теперь предприниматель с гордостью отмечает, что этот вопрос улажен.

«Перед свадьбой мы купили авиабилеты на прежнюю фамилию Илзе, поэтому тогда было проще отложить смену фамилии», — поясняет он.

«Примерно через месяц после свадьбы она уже стала Зузане и очень хорошо с этим уживается. Теперь мы — пара Зузансов», — с гордостью говорит он.

Перед праздниками Янис накупил целую гору подарков для родственников и друзей на ярмарке работ студентов Академии художеств JAUNmarka. Праздники супруги собирались отмечать у себя дома в Аугшлигатне вместе с детьми Илзе — Янисом и Уллой.

«Перед этим я еще заеду к дочерям и навещу маму, которой уже 94 года», — добавляет Зузанс. О праздничной атмосфере дома заранее позаботилась новая жена: «Илзе у меня художница и в то же время очень практичная. Она создает, вяжет крючком и декорирует. Ей все это нравится, и Илзе действительно наслаждается подготовкой к праздникам. Дома уже полностью сменен антураж, чтобы было настоящее праздничное настроение. Ее творческий дух я ощущаю в повседневной жизни на каждом шагу. Так что — у нас все очень хорошо!»

santa.lv

#искусство #брак #праздники #творчество #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    Так что — у нас все очень хорошо! -- И именно поэтому от счастья, глаза на лоб лезут?

    4
    3

Видео