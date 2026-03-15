В Латвийской Национальной опере отметят 50-летие сценической деятельности Айвара Лейманиса

Дата публикации: 15.03.2026
Изображение к статье: Айвар Лейманис (пресс-фото)

22 марта в Латвийской Национальной опере пройдет торжественное мероприятие «Айвар Лейманис: 50 лет на сцене», посвященное выдающемуся хореографу, бывшему солисту балета и многолетнему художественному руководителю Латвийской Национальной оперы — Айвару Лейманису.

Юбилейный вечер задуман как эмоциональное и вдохновляющее путешествие по пяти десятилетиям творческой жизни артиста — от самых ярких сценических ролей до важнейших хореографических постановок.

«Творческий путь Айвара Лейманиса является ярким свидетельством таланта, преданности и искренней любви к искусству балета. От блистательных ведущих партий на сцене до масштабной работы в сфере хореографии и управления Латвийской Национальной оперой — его вклад в развитие латвийского балетного искусства трудно переоценить. Благодаря ясному художественному видению он создал и поставил спектакли, которые и сегодня остаются в репертуаре театра и в памяти зрителей, вдохновляя новые поколения танцовщиков и публики», — отмечает член правления Латвийской Национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.

Во время концерта хореографический стиль Айвара Лейманиса будет представлен во фрагментах как из классических произведений балетного репертуара, так и из его собственных постановок. Зрители увидят эпизоды из таких балетов, как «Бахчисарайский фонтан», «Коппелия», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Эсмеральда», «Дон Кихот», а также из постановок «Карлсон летает…» и «Антония #Силмачи».

Программу вечера дополнят разнообразные видеоматериалы, которые позволят вспомнить сценическое мастерство и танцевальный талант Айвара Лейманиса. Кроме того, зрителям покажут видеопоздравления от зарубежных коллег — известных хореографов и руководителей балетных трупп.

В концерте примут участие солисты и артисты Латвийской Национальной оперы и балета, учащиеся Рижской балетной школы, а также народный танцевальный коллектив «Дзинтариньш».

Автор - Ольга Стопинская
