Зеленский ввел санкции против 48 компаний из РФ, КНР и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 140 граждан России и Ирана, а также против 48 российских, иранских и китайских компаний.

В числе прочих ограничения введены против российского машиностроительного предприятия АБС «ЗЭиМ Автоматизация», Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения с опытным производством, научно-производственной фирмы «Торэкс», «Конструкторско-технологического и научно-исследовательского центра специального машиностроения», московского машиностроительного завода «Вымпел», отдельного конструкторско-технологического бюро «Вектор», Центрального научно-исследовательского института «Электрон».

Рестрикции, о которых идет речь, предполагают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.