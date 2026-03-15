Самое большое зарегистрированное число детей у одной женщины в Латвии в прошлом году составило 16, сообщила специалист по связям с общественностью Центральное статистическое управление Латвии Элина Кулиня.

В целом на 1 января 2025 года в Латвии проживали 641 030 матерей с детьми, независимо от возраста детей и места их проживания.

Из них больше всего — 281 422 женщины — имеют двух детей, тогда как 241 573 женщины воспитывают одного ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления на 1 января прошлого года.

Троих детей имеют 86 541 мать, четверых детей — 19 737, пятерых детей — 7197 женщин.

По данным на 1 января прошлого года, шесть детей имеют 2472 матери, семь детей — 1071, восемь детей — 518, а девять детей — 259 женщин, сообщили в Центральном статистическом управлении.

Десять и более детей имеют 240 матерей, свидетельствуют данные за январь прошлого года.

По соображениям конфиденциальности Центральное статистическое управление не приводит более подробного распределения по количеству детей.