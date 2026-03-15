В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к войне РФ на Украине

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к войне РФ на Украине
ФОТО: Global Look Press

FT: потеря США интереса к войне России на Украине грозит Киеву катастрофой.

Потеря США интереса к конфликту на Украине грозит Киеву катастрофическими последствиями. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

«Ближний Восток сильно переориентировал политическое внимание. Для нас и Украины это катастрофа», — заявил собеседник издания.

Другой источник сообщил, что в результате фокусировки Белого дома на конфликте с Ираном переговоры по Украине зашли в тупик. «Необходимо вдохнуть новую жизнь в этот формат», — считает он.

#Иран #США #Украина #кризис #дипломатия #белый дом #Евросоюз #Россия #политика
