Вильнюсский районный суд установил, что Ремигиюс Жемайтис разжигал ненависть к евреям и грубо преуменьшал преступления нацистской Германии.

Литовский суд в четверг признал лидера одной из партий, входящих в коалиционное правительство страны, виновным в антисемитских высказываниях и оштрафовал его на 5 000 евро.

Окружной суд Вильнюса установил, что Ремигиюс Жемайтис разжигал ненависть к евреям, грубо преуменьшал преступления нацистской Германии и умалял значение Холокоста, используя оскорбительные и нецензурные выражения.

Назначенное наказание оказалось значительно мягче требований прокуратуры, которая добивалась штрафа в размере 51 000 евро и перечисления средств в фонд помощи жертвам преступлений.

Дело связано с публикациями в социальных сетях и публичными заявлениями политика в мае и июне 2023 года. В одном из постов он написал:

"Видимо, для наших журналистов и местных литовских евреев разрушение школ в Палестине — это ещё одно развлечение?!"

Он также процитировал антисемитский детский стишок и сделал комментарии, касающиеся событий Второй мировой войны.

"Жемайтис выбрал и использовал выражения, которые унижают человеческое достоинство, оскорбляют его и демонстрируют ненависть".

В 2024 году Жемайтис ушёл в отставку из парламента Литвы после того, как Конституционный суд постановил, что своими высказываниями он нарушил присягу и Конституцию. Однако в конце прошлого года он вернулся в политику, возглавив популистскую партию Nemuno Aušra ("Немунский рассвет"), которая вошла в коалиционное правительство, сформированное левоцентристскими социал-демократами. Жемайтис не занимает пост в кабинете премьер-министра Инги Ругиниене.

В своем решении, принятом в четверг, суд счел, что его риторика выходит за рамки свободы выражения мнений.

Сам Жемайтис, отрицающий правонарушения и намеренный подать апелляцию, не присутствовал на слушаниях. Позже он заявил журналистам:

"Все понимают, что это политизированное решение".

Социал-демократы в официальном заявлении в Facebook подчеркнули, что любая форма антисемитизма, языка вражды или отрицания Холокоста неприемлема и несовместима с их ценностями. Они добавили, что уважают решение суда, но отметили, что оно ещё не является окончательным.