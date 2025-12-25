Порт Темрюк атакован беспилотниками, пожар охватил около 2 тыс. кв. метров. Загорелись два резервуара с нефтепродуктами, пишет DW.

Морской порт Темрюк в Краснодарском крае в ночь на четверг, 25 декабря, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил оперштаб региона на юге России.

В результате атаки возник масштабный пожар, который охватил около 2 тыс. кв. метров. "В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Загорелись два резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Морской порт Темрюк, расположенный в Темрюкском заливе Азовского моря, принадлежит группе "Мечел". На сайте порта указано, что его деятельность связана с перевалкой генеральных, навалочных и наливных грузов, а также с арендой производственных и складских мощностей. Темрюк является главным экспортным портом юга России для сжиженного углеводородного газа, а также используется для отправки нефтегрузов.

5 декабря порт Темрюк уже подвергался атаке украинских дронов. В порту также возник пожар, к тушению которого тогда привлекли 32 человек и 8 единиц техники.

Удары по российским портам

В ноябре Украина дважды наносила удары по порту Новороссийск. В результате удара 14 ноября были повреждены нефтебаза и береговые сооружения, после чего "Транснефть" приостановила перекачку нефти в порт.

10 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской порт Туапсе, где расположен один из крупнейших на Черном море нефтеналивных терминалов. Один из катеров взорвался у береговой линии. 2 ноября Туапсе уже подвергался атаке дронов, после чего была повреждена инфраструктура терминала и танкер у причала. Работу Туапсинского НПЗ "Роснефти" после этого приостановили.

