В четверг Северная Корея опубликовала новые изображения того, что она называет своей первой атомной подводной лодкой — крупного судна, сопоставимого по размерам с некоторыми ударными подлодками ВМС США, пишет CNN.

Снимки, распространенные государственными СМИ, показывают лидера страны Ким Чен Ына, осматривающего подводную лодку с управляемым ракетным вооружением на крытом строительном объекте, что указывает на то, что она еще не была спущена на воду.

Создание атомной подводной лодки было давней целью Кима, о которой он впервые говорил на съезде правящей партии в 2021 году, однако тот факт, что соперничающей Южной Корее недавно администрация Трампа дала зеленый свет на разработку собственных атомных подлодок, по-видимому, придал этим планам дополнительную срочность.

Такие суда обладают множеством преимуществ. Они могут находиться под водой длительное время — фактически годами, если на борту достаточно запасов для экипажа, — тогда как большинство подлодок с обычной энергетической установкой вынуждены всплывать для забора воздуха, чтобы запустить дизельные двигатели, которые, в свою очередь, заряжают аккумуляторы для движения на глубине.

Как правило, они также быстрее подлодок с обычной энергетикой и во многих случаях тише. В настоящее время технологией атомных подводных лодок обладают только США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Индия.

Опубликованные в четверг изображения показывают, что в строительстве подлодки, о существовании которой впервые объявили в марте, достигнут существенный прогресс.

Государственные СМИ сообщили, что водоизмещение судна составляет 8700 тонн, что делает его сопоставимым с большинством атомных ударных подлодок класса Virginia в составе флота США.

В четверг Ким вновь подчеркнул важность таких судов для оборонной политики Пхеньяна, которая, по его словам, "буквально… основана на самой мощной наступательной силе", говорится в сообщении Корейского центрального телеграфного агентства (KCNA).

"Мы рассматриваем сверхмощный наступательный потенциал как лучший щит для национальной безопасности при развитии вооруженных сил", - приводит KCNA слова Кима.

Ким курирует масштабное наращивание военного потенциала страны в рамках пятилетнего плана, объявленного в 2021 году.

В него входят различные виды ракет, включая баллистические ракеты, способные достигать материковой части США, гиперзвуковые планирующие блоки, от которых может быть сложно защититься, а также на море — два новых эсминца с управляемым ракетным вооружением.

Второй из них привлек внимание в начале этого года, когда перевернулся при спуске на воду. Впоследствии военный корабль был вновь поставлен на плав и, по всей видимости, отремонтирован.

Новая подлодка была не единственным намеком на будущее Северной Кореи, появившимся на опубликованных в четверг изображениях.

Фотографии мероприятия показывают, что Кима сопровождала его дочь, которую считают Ким Чжу Э. Она в последнее время неоднократно появлялась на публике, что вызвало предположения о том, что он готовит будущего преемника.