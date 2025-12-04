Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Англия обложила налогом 130 000 000 туристов в год 1 336

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Туманный Альбион станет подороже.

Туманный Альбион станет подороже.

Доходы могут поддержать обновление транспорта, общественные пространства, культурные программы.

Новый законопроект разрешит взимать туристический сбор за проживание в Великобритании, что приведёт английские города в соответствие с практикой по всей Европе.

Путешественники, проводящие ночь в Англии, вскоре могут заметить в своем счете новую строку: правительство предприняло шаги, чтобы разрешить мэрам городов вводить туристический налог.

По заявлениям правительства, новый сбор будет «скромным» и распространится на отели, B&Bs, жилье для краткосрочного отдыха и другое платное размещение. Это приведет Англию в соответствие с Шотландией и Уэльсом, где уже движутся к введению подобных налогов.

Министры заявляют, что собранные средства пойдут на развитие транспорта, инфраструктуры и всей туристической экономики. Но инициатива уже столкнулась с сопротивлением со стороны индустрии гостеприимства, которая предупреждает, что она добавит издержки в условиях и без того высоких цен.

Согласно текущим планам, мэры по всей стране смогут устанавливать местный сбор с посетителей и направлять вырученные средства непосредственно в свои регионы.

По словам правительства, доходы могут поддержать обновление транспорта, общественные пространства, культурные программы и улучшение условий для путешественников.

Англия ежегодно принимает более 130 млн ночевок, и власти утверждают, что даже небольшая надбавка может существенно улучшить общественную инфраструктуру и услуги, не увеличивая расходы центрального правительства.

Соседние страны уже приняли подобные меры, стремясь увеличить финансирование местных нужд.

В Шотландии Эдинбург вводит туристический налог в размере 5 процентов от стоимости номера за ночь с июля 2026 года. В Уэльсе тем временем местные власти смогут взимать 1,30 фунта стерлингов (1,50 евро) с человека за ночь начиная с апреля 2027 года.

Ряд британских лидеров приветствовали инициативу, в том числе мэр Лондона Садик Хан, назвавший меру «прекрасной новостью для Лондона».

«В рамках разработки наших планов по сбору мы будем тесно работать с секторами гостеприимства и туризма, чтобы он приносил максимальную пользу Лондону и нашим замечательным предприятиям», сказал Хан в заявлении.

Мэр Ливерпуля Стив Ротерам отметил, что такие города, как Барселона и Париж, ежегодно собирают «десятки миллионов» по схожим схемам, и заявил, что собственный сбор поможет финансировать крупные мероприятия и улучшать местную инфраструктуру.

Мэр Манчестера Энди Бёрнэм заявил, что в регионе уже процветает туристическая экономика и что сбор поможет «сохранить устойчивый рост в течение следующего десятилетия».

Поддержку также выразили мэры Западной Англии, Западного Йоркшира, Йорка и Северного Йоркшира, а также Северо-Востока Англии, отметив, что небольшой сбор может укрепить транспорт, профинансировать фестивали и помочь в содержании объектов наследия.

Индустрия гостеприимства выступает против

Не все считают туристические сборы удачным решением.

Глава отраслевого объединения UKHospitality Кейт Николлс предупредила, что «разрушительный отпускной налог», по внутренним оценкам, может обойтись обществу до 518 млн фунтов стерлингов (588 млн евро), и эти расходы будут переложены на потребителей.

Если его установить на уровне готовящегося в Эдинбурге сбора с посетителей, то есть 5 процентов от общей стоимости проживания, «это фактически повысит ставку НДС до 27 процентов для работающих людей, которые хотят провести отпуск в Великобритании», сказала она.

Читайте нас также:
#налоги #туризм #транспорт #Великобритания #путешествия #инфраструктура #отели #Англия #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    4-го декабря

    П ВЫ-СОБСТВЕННЫЙ НАРОД ОБЛОЖИЛИ--ЗАЛОЖИЛИ--ГАГРУЗИЛИ ВСЕАОЗМОЖНЫМИ НАЛОГАМИ... КАКИЕ ТОЛЬКО МОГУТ В ГОЛОВУ ПРЕЙТИ.....,,!!!!!!!!!!!!!!Молчали бы лучше.. Уже даже не смешно. Вы заврались намтолько-насколько долгов за мчёт народа понабирали...... Вы обваровываете собственный народ и не только безконтрольным взятием в долг... Перечислять даже и не возьмусь. Время жалко... Начиная от реновации домов и заканчивая 100% всем остальным... Вы сами, ничего не можите. Вам жизненно необходимо, "ПРИЛИПАТЬ"к кому-либо..ИНАЧЕ..ВАМ ФИНАНСОВО НЕ ВЫЖИТЬ... ЧТО ТО ТУТ СКАЖИШЬ... ПОЗОР.......

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: BTC достиг нового минимума, вызвав панику, но доход пользователей Anchor Mining резко вырос, ежедневный заработок взлетел до 4255 долларов США! Эксклюзив!
Изображение к статье: Упрощаем сложность: Eden Miner использует ИИ для снижения барьеров в майнинге, предоставляя инвесторам стандартизированную ежедневную прибыль
Изображение к статье: Маленькое государство имеет большие амбиции. Иконка видео
Изображение к статье: Ставку налога на природные ресурсы для торфа с 2027 года увеличат в пять раз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео