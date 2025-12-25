Уходящий 2025-й год может стать рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

«Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет. Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума», - говорится в сообщении в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Так, с начала 2025 года магнитные бури наблюдались в 69 случаях (в 2024 году их было 44). Еще более значительным оказался рост общего количества дней с геомагнитными возмущениями. Таких оказалось 164 против 94 в минувшем году.

Ещё более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения 4 и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75 % больше.

Сравнимые и большие значения по числу дней с магнитными бурями последний раз были зафиксированы в 2015 (79 случаев) и 2016 (69 случаев) годах, то есть 10 лет назад.

При этом, по словам экспертов, значения 2016 года могут быть перекрыты за оставшуюся неделю года, так как на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра.

По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения (169 дней) наблюдались только в 2005 году, то есть 20 лет назад.

Абсолютным рекордсменом в XXI веке на данный момент является 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно-возмущенных дня, причем 154 дня в этом году наблюдались магнитные бури.