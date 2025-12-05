Инструктор по йоге делает все, чтобы дорогой супруг не пустился во все тяжкие.

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин потренировалась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

41-летний инструктор по йоге предстала перед камерой, стоя на коленях у кровати в спальне. Она записывала ролик о том, как правильно выполнять упражнения. При этом избранница артиста позировала в облегающем розовом кроп-топе и красных трусах. Также она распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами.

«Ноги, ягодицы, пресс и поясница. Обожаю эту серию упражнений», — указала в подписи автор поста.

В апреле 2024 года внешность Алека Болдуина на фото оценили в сети фразой «алкоголь его погубил».

Недавно Актер Алек Болдуин вышел в свет с женой. Пара приехала на вручение премии «Готэм», которая состоялась в Нью-Йорке. Супруга артиста Хилария Болдуин позировала на красной дорожке в ультракоротком платье с глубоким декольте. Она призналась подписчикам в Instagram, что купила его за день до мероприятия.

«Вчера утром во время пробежки я увидела это платье в витрине Zimmermann и просто влюбилась», — отметила инструктор по йоге.

Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

Фитнес-тренер рассказывала, что несколько раз после родов ее акушер-гинеколог записывал на стикере контакты оперирующего уролога, чтобы Болдуин сделал вазектомию. По словам супруги артиста, она обсуждала этот вопрос с мужем, признаваясь, что уже устала от родов и восстановлений своего здоровья, однако актер пока не решился на процедуру.