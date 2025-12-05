Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

41-летняя жена Алека Болдуина радует откровенными фотосессиями и нарядами 0 440

Lifenews
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Инструктор по йоге делает все, чтобы дорогой супруг не пустился во все тяжкие.

Жена американского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин потренировалась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

41-летний инструктор по йоге предстала перед камерой, стоя на коленях у кровати в спальне. Она записывала ролик о том, как правильно выполнять упражнения. При этом избранница артиста позировала в облегающем розовом кроп-топе и красных трусах. Также она распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами.

«Ноги, ягодицы, пресс и поясница. Обожаю эту серию упражнений», — указала в подписи автор поста.

В апреле 2024 года внешность Алека Болдуина на фото оценили в сети фразой «алкоголь его погубил».

Недавно Актер Алек Болдуин вышел в свет с женой. Пара приехала на вручение премии «Готэм», которая состоялась в Нью-Йорке. Супруга артиста Хилария Болдуин позировала на красной дорожке в ультракоротком платье с глубоким декольте. Она призналась подписчикам в Instagram, что купила его за день до мероприятия.

«Вчера утром во время пробежки я увидела это платье в витрине Zimmermann и просто влюбилась», — отметила инструктор по йоге.

Избранница актера на 26 лет его моложе. Она родила от Болдуина четверых мальчиков и двух девочек: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Иларию Каталину Ирену (2022). А дочь пары Мария Люсия Виктория появилась в 2021 году благодаря суррогатной матери. Супруги не скрывали этот факт от поклонников. Жена актера публично признавалась, что мечтала о ребенке, но не могла его выносить и перенесла несколько выкидышей, поэтому они обратились к альтернативному методу.

Фитнес-тренер рассказывала, что несколько раз после родов ее акушер-гинеколог записывал на стикере контакты оперирующего уролога, чтобы Болдуин сделал вазектомию. По словам супруги артиста, она обсуждала этот вопрос с мужем, признаваясь, что уже устала от родов и восстановлений своего здоровья, однако актер пока не решился на процедуру.

Читайте нас также:
#звезды #мода #instagram #премии #йога #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ким Кардашьян встревожена результатами обследования мозга
Изображение к статье: Что посмотреть в Риге за 3 дня: маршрут для туриста
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Изображение к статье: Разница в возрасте сыграла роковую роль. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео