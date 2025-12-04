Baltijas balss logotype
Bloomberg: военная промышленность Эстонии зарабатывает полмиллиарда евро в год 0 101

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
Маленькое государство имеет большие амбиции.

Министерство обороны создало специализированный инвестционный фонд.

В Эстонии наращивают инвестиции в оборонную отрасль, стремясь развить собственное производство оружия и привлечь международные компании, пишет Bloomberg. Эти шаги уже позволили Таллину добиться значительного роста доходов от экспорта вооружений за последние три года.

Эстония стремится создать собственную оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от зарубежных вооружений, сообщает Bloomberg.

На фоне нарастающей напряженности с Россией и увеличения военных расходов до 2,4 млрд евро в 2026 году, страна активно поддерживает привлечение иностранных и местных инвесторов в развитие сектора. Например, недавно в уезде Тырва прошла демонстрация украинского военного дрона, чтобы заинтересовать предприятия разместить производство в регионе.

Министерство обороны Эстонии в начале года создало специализированный фонд объемом 100 млн евро для поддержки стартапов в оружейной сфере, рассчитывая, что новые компании привлекут международные инвестиции. Уже сейчас в стране действует около 200 оборонных предприятий, из которых наиболее известны изготовители дронов Threod и беспилотных машин Milrem. К 2024 году доход эстонских оборонных компаний возрос до 500 млн евро с 245 млн евро в 2022 году.

Однако эксперты отмечают, что европейские и американские корпорации по-прежнему доминируют на рынке, а небольшой внутренний спрос в Эстонии вынуждает компании ориентироваться на экспорт. Власти также пытаются избежать ошибок прошлых лет, когда крупные закупки привели к получению устаревших образцов вооружения. Недавно правительство Эстонии отказалось от невыгодного предложения немецкой Rheinmetall по строительству завода боеприпасов.

Для развития отрасли выделены два новых индустриальных парка, где планируется разместить производство боеприпасов и комплектующих. На инфраструктуру заложено около 50 млн евро, а общий объем инвестиций может составить до 300 млн евро. В то же время быстрые реформы иногда встречают сопротивление местных жителей и проблемами с бюрократией, что может замедлить запуск новых производств.

Аналитики и представители парламента подчеркивают, что создание собственной оборонной отрасли – это вопрос национальной безопасности. Однако зарубежные производители, в том числе украинский Skyassist, отмечают, что бюрократические процедуры Евросоюза порой не соответствуют потребностям реального времени современных вооруженных конфликтов.

Читайте нас также:
#инвестиции #безопасность #оборона #оборонная промышленность
