В этом скандале фигурирует и элитный секс-клуб.

Потенциальный покупатель обанкротившегося торгового комплекса Zsar, расположенного в финском муниципалитете Виролахти на погранпункте Ваалимаа, связан с ближним кругом президента России Владимира Путина.

Helsingin Sanomat сообщила, что принадлежащая Виктору Игнатьеву финская компания Datatriumnord сделала предложение о покупке аутлет-деревни Zsar.

Российский миллионер Виктор Игнатьев, намеревающийся купить Zsar, был деловым партнером разбогатевшего на нефти Владимира Пинчука. У Пинчука, в свою очередь, есть деловые связи с олигархом Геннадием Тимченко, входящим в ближний круг Путина.

Российско-финский олигарх Тимченко входит в число богатейших людей России и находится в санкционных списках как ЕС, так и США. США обосновали введение экономических санкций тем, что Путин, вероятно, имеет доступ к миллиардному состоянию олигарха.

Мэр Виролахти Топи Хейнянен сообщает, что информация о связи Игнатьева с Тимченко стала для него полной неожиданностью.

– Эта информация не вызывает особой радости, наоборот. Я верю в что, что финские органы безопасности в этой ситуации выполнят проверку данных, – говорит Хейнянен.

Потенциального покупателя ранее характеризовали в прессе как ”иностранное лицо из Центральной Европы”. На самом деле Игнатьев – россиянин, имеющий также немецкое гражданство. Финляндия запретила сделки с недвижимостью для россиян прошлым летом по соображениям безопасности, но запрет не распространяется на россиян, имеющих также гражданство страны ЕС или ЕЭЗ.

Согласно данным российского торгового реестра и СМИ, Игнатьев занимал один из ключевых постов в российской компании по недвижимости ”Тандем-Истейт”. В 2022 году право собственности на компанию было переведено из Люксембурга в Россию. Тогда Игнатьев владел третью акций компании, а его партнер Владимир Пинчук остальной частью.

Представитель защищает интересы владельца помещения секс-клуба, фигурирующего в уголовном деле

Делами финской компании Игнатьева Datatriumnord занимается работающий в сфере недвижимости Игорь Рокка. Ранее он работал в министерстве экономики Республики Карелия и в торговом представительстве России в Финляндии. По информации, полученной из МИД, Рокка работал в торговом представительстве в 2008-2016 годах в качестве административного чиновника. Тогда его звали еще Игорь Титов.

По данным, полученным из Миграционной службы, Рокка стал гражданином Финляндии в 2021 году. Рокка представляет в Финляндии интересы многих российских владельцев квартир и недвижимости.

Один из них – проживающий в Финляндии российский бизнесмен, которому принадлежит недвижимость в стране стоимостью почти пять миллионов евро. В частности, он владеет помещением на улице Ratakatu в Хельсинки, где действует секс-клуб Rotko.

Yle сообщило в мае 2025 года, что полиция расследует три случая предполагаемого изнасилования, произошедших в этом клубе. Владелец помещения не связан с этими подозрениями. Yle не называет его имя, поскольку он не является влиятельной фигурой.

Рокка не дал интервью Yle, но прокомментировал ситуацию по электронной почте.

– Моя профессиональная деятельность в Финляндии осуществлялась и осуществляется в рамках финского законодательства и норм. Моя роль в Datatriumnord oy и в проекте была крайне ограниченной и консультативной, – написал Рокка.

У муниципалитета нет возможности проверить потенциального покупателя

У муниципалитета Виролахти не было возможности проверить прошлое потенциальных покупателей, поскольку процессом купли-продажи занимается конкурсный управляющий. Мэр Хейнянен надеется, что власти тщательно изучат биографию возможного покупателя.

Конкурсный управляющий Zsar Матти Маннер сообщает, что биография потенциального покупателя уже проверена. По его словам, о сделке планируется объявить еще в этом месяце.

В министерстве обороны сообщают, что не комментируют куплю-продажу Zsar или любые другие отдельные случаи.

Торговый комплекс Zsar был открыт в 2018 году для привлечения состоятельных российских шопинг-туристов, но проект столкнулся с трудностями еще до пандемии ковида. Окончательный удар был нанесен, когда пандемия и война в Украине остановили российский туризм в Финляндию. Торговый комплекс обанкротился в конце 2022 года.