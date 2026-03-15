В Германии осваивают новый источник энергии

Дата публикации: 15.03.2026
Deutsche Welle
Пока, правда, процесс его получения весьма дорогостоящий.

В Германии осваивают белый водород: экологически чистый и недорогой источник энергии, - об этом пишет Deutsche Welle. Он есть, например в лесу в Баварии, говорит Юрген Грёч. Раньше геолог работал в компании Shell, а сейчас занимается наукой и "разнюхивает" водород.

Многие предприниматели и политики провозглашают водород средством декарбонизации экономики. Этот газ не создает выбросов, приводящих к потеплению климата. Но есть одна проблема - водород нужно производить. А процесс его получения в значительной степени зависит от ископаемого топлива. Сейчас менее 1% водорода получают из возобновляемых источников энергии с помощью дорогостоящего процесса электролиза.

Грёч утверждает, что природный водород, также известный как белый водород, может стать третьим вариантом. Он образуется в земной коре естественным путем - в результате геологических процессов, длящихся миллиарды лет. "Большая часть мантии Земли состоит из пород, богатых железом, - поясняет Грёч. - Когда они взаимодействуют с водой при температуре 200-350 градусов по Цельсию, железо, по сути, забирает кислород из воды, оставляя чистый водород". Эта реакция, называемая серпентинизацией, считается основным механизмом образования природного водорода.

В Баварии Юрген Грёч планирует продавать природный водород по цене 0,87 евро за килограмм, что сопоставимо со стоимостью водорода, полученного из ископаемого топлива. К 2030 году он предполагает добывать из баварского пласта, расположенного на глубине 1500 м под землей, 1000 тонн белого водорода в год. Он будет использоваться местными компаниями и тепловыми сетями. "Из тех же резервуаров мы также хотим производить горячую воду, которую можно использовать для отопления домов", - говорит Грёч.

Читайте нас также:
#климат #экология #энергетика #технологии #водород #экономика #Германия
