Латвия остается последней из стран Балтии, которая не начала отказываться от монет в один и два цента. И эстонцы, и литовцы постепенно выводят их из обращения, округляя итоговую сумму покупки и больше не выдавая мелочь. Эстонцы теперь отправляют свои мелкие монеты в Латвию. И в нашем центральном банке считают, что настало подходящее время отказаться от столь малого номинала мелочи, сообщают Новости ТВ3.

Не пора ли последовать примеру соседних стран и начать отказываться от монет в один и два цента, которые либо лежат в наших копилках, либо во многих случаях просто бесследно исчезли? К этому призывает Банк Латвии.

Несколько стран еврозоны, в том числе Литва и Эстония, решили постепенно исключить из обращения монеты в один и два цента. Причин несколько: высокие затраты на производство и обработку — фактически чеканка одной монеты в один цент обходится дороже ее номинальной стоимости. Кроме того, их перевозка туда-сюда наносит вред окружающей среде, а низкая покупательная способность делает их неудобными для реальных расчетов.

Решение, выбранное соседними странами, — округление итоговой суммы покупки. Каждая отдельная позиция стоит столько, сколько стоила, но общая сумма покупки всегда будет заканчиваться на пять или ноль. Например, итоговая сумма 10,92 евро будет округлена до 10,90 евро, а 10,93 евро — до 10,95 евро. Это касается только расчетов наличными, и, соответственно, мелкая сдача больше не выдается. При оплате картой все остается по-прежнему.

От решения соседей выигрывает и Латвия. Эстонцы отправляют выведенные из обращения монеты в Латвию, которая выкупает их по номинальной стоимости. Такое соглашение выгодно обеим сторонам: нам не нужно заказывать новые монеты, эстонцам — дополнительно перерабатывать свои. В Банке Латвии при этом убеждены, что и нам следует начать отказываться от этой мелочи.

"80% монет в один цент и 70% монет в два цента появляются в обороте лишь один раз, после чего исчезают — их где-то выбрасывают. По сути, каждый год несколько сотен тысяч жителей Латвии просто выбрасывают деньги на землю. На мой взгляд, мы не настолько богаты, чтобы позволять себе это", - говорит президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В Банке Латвии рекомендуют последовать примеру соседних стран, чтобы такие потери сокращались. Опросы показывают, что примерно половина жителей Латвии поддерживает отказ от монет в один и два цента.

Где в конечном итоге оказывается эта мелочь, до конца точно не знает никто. Конечно, какая-то часть действительно просто физически падает на землю — намеренно или случайно остается на улицах, в парках и других местах. Есть и часть, которая остается у самих людей. Вариантов много. Один из них — условно позитивный вариант: наши копилки.

Позитивный — потому что, скорее всего, в итоге эти деньги будут использованы и вернутся в оборот, когда копилка будет разбита. Но есть и часть, которая прячется в карманах старых брюк и курток, в ящиках, за мебелью, под автомобильным сиденьем. В целом таких монет довольно много, и это, пожалуй, понятно. Если у нас в ящике лежат, скажем, восемь центов монетами по одному центу, вряд ли мы их выбросим, но и в кошелек, чтобы пойти в магазин, тоже вряд ли положим. Так все это и накапливается. У многих из нас так, а в итоге общая сумма получается довольно значительной.

В Латвийской ассоциации торговцев, впрочем, призывают не спешить с округлением суммы покупки, так как это, по их мнению, создаст различные неудобства.

"У торговцев появятся дополнительные проблемы, придется перепрограммировать расчеты в своих базах данных. Плюс еще и то, что в обычном магазине товар как бы можно будет купить по одной цене, а в интернет-магазине будет другая цена — там все будет точно, без округления, и платить придется ровно столько, сколько указано. Поэтому это, на мой взгляд, создает определенные неудобства", - уверен президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич.

За эту сферу в Сейме отвечает курируемая «Новым Единством» Бюджетная комиссия. Руководитель парламентской фракции этой политической силы рассказал, что данный вопрос обсуждался с президентом Банка Латвии. Идея поддерживаемая, но, скорее всего, не на данный момент.

"Я бы сказал, что к этому шагу нам придется прийти. Сейчас это делают Эстония и Литва, думаю, и нам тоже это предстоит. Но нужно посмотреть на их пример — все ли там в порядке и не способствует ли это росту инфляции. То, о чем говорит президент Банка Латвии и с чем я согласен, — это то, что такое решение можно было бы внедрять вместе с так называемой реформой кассовых аппаратов", - считает председатель фракции «Нового Единства» в Сейме Эдмунд Юревиц.

Вопрос о монетах в один и два цента — это тема ближайшего будущего, но точно не следующего года. Соответственно, это решение уже придется принимать следующему созыву Сейма.

