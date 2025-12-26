Baltijas balss logotype
Прогноз: к 2025 году ископаемое топливо по-прежнему обеспечит 2/3 мировой энергии 0 92

Бизнес
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяники соредоточатся на трудноизвлекаемых запасах топлива.

Нефтяники соредоточатся на трудноизвлекаемых запасах топлива.

Климатическая политика продолжает ускорять отход от углеродоемких видов.

Хотя традиционные источники энергии по-прежнему будут лежать в основе большей части мирового энергобаланса, возобновляемые источники стремительно набирают обороты. Доля солнечной и ветровой энергии в мировом спросе в прошлом году составила всего 3,5%, но к середине века она увеличится до 13,5%.

result_photo_2025-12-23_05-39-57-3-1-920x1200.jpg

На диаграмме, представленной выше, показано изменение глобального энергобаланса на основе прогнозов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Нефть занимала 30,6% мирового спроса на энергию в 2024 году, и, хотя ожидается, что ее доля к 2050 году незначительно снизится до 29,8%, она останется доминирующим видом топлива в мире.

Уголь — второй по величине источник энергии сегодня — столкнется с гораздо более резким сокращением. Прогнозируется, что его доля за этот период упадет на 12,9 процентных пункта, снизившись до 13,6% мирового спроса, поскольку климатическая политика продолжает ускорять отход от углеродоемких видов топлива.

Возобновляемые источники энергии демонстрируют противоположную динамику. В целом их совокупная доля вырастет с 15,4% в 2024 году до 26,3% в 2050 году, причем солнечная и ветровая энергия покажут самый быстрый рост среди всех видов топлива, увеличившись на 10 процентных пунктов в течение прогнозного периода.


#нефть #энергетика #уголь #опек #солнечная энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео