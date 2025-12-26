Baltijas balss logotype
Пищевая отрасль Латвии рассчитывает на стабильность и умеренный рост 0 70

Бизнес
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пищевая отрасль Латвии рассчитывает на стабильность и умеренный рост
ФОТО: LETA

Латвийская федерация пищевых предприятий (ЛФПП) прогнозирует следующий год как период осторожного роста, сообщила агентству LETA председатель совета ЛФПП Инара Шуре, пишет LETA.

В настоящее время не видны сигналы, указывающие на новые потрясения на рынке сырья, а это означает более прогнозируемую среду, пояснила Шуре.

Шуре отметила, что поведение потребителей, вероятно, и в 2026 году будет осторожным, однако при общем росте экономики покупательная способность может постепенно восстановиться.

Она также добавила, что в экспорте прогнозируется небольшой, но стабильный рост, особенно на региональных рынках. В целом рост пищевой отрасли может составить около 1–3%.

По словам Шуре, самым большим вызовом и в следующем году может стать доступность рабочей силы и рост издержек, а также давление со стороны импортной продукции и все более строгие требования Европейского союза (ЕС) в сфере климата и устойчивого производства.

Она также подчеркнула, что отрасли необходимы инвестиции для дальнейшего повышения эффективности и соответствия требованиям ЕС, однако высокие процентные ставки тормозят этот процесс.

Цели отрасли ясны и последовательны — расширять экспорт, продолжать модернизацию производства, повышать энергоэффективность, а также укреплять местное качество и конкурентоспособность.

Шуре подчеркнула, что важным направлением является развитие знаков Национальной схемы качества продуктов питания «Зелёная ложка» и «Бордовая ложка», поскольку это одновременно знак доверия для покупателя и конкурентное преимущество в государственных и муниципальных закупках.

В следующем году ЛФПП ожидает умеренный, но стабильный рост. Общий рост отрасли может составить примерно 1–3%, и в основном его обеспечат экспортные рынки. В то же время на внутреннем рынке рост будет очень скромным — около 0–1%, отметила Шуре.

ЛФПП — это многоотраслевая негосударственная организация пищевой перерабатывающей промышленности Латвии, объединяющая предприятия пищевой отрасли и профессиональные ассоциации и представляющая более 60% всего рынка производства продуктов питания Латвии.

#инвестиции #Латвия #экспорт #пищевая промышленность #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
