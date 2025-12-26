Есть ли сейчас основания для беспокойства по поводу роста цен на электроэнергию? Директор Департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики (МКЭ) Гунарс Валдманис в эфире TV24 заявил, что МКЭ не видит реальных оснований для такого беспокойства, пишет nra.

Рассматривая статистику оптового рынка за этот год, вопреки опасениям, что после нашего отключения от российской энергосети цены могли бы немного пойти вверх, мы, наоборот, наблюдали снижение средней оптовой цены пусть и на небольшой, но все же приятный процент — примерно на два, подчеркнул директор Департамента энергетического рынка МКЭ.

"Год еще не закончился, мы пока не можем полностью свести общую статистику, но в целом эта тенденция является позитивной, поэтому я хотел бы успокоить общество: на данный момент устойчивых причин для роста цен не просматривается. Они могли бы появиться только в случае каких-то чрезвычайных внешнеполитических событий или аномальных потрясений, вызванных погодными условиями", — пояснил Валдманис.

Какие факторы определяют ценовую нагрузку? В нашем регионе наиболее значимыми являются температура воздуха — насколько холодно, поскольку при понижении температуры в странах Скандинавии резко растет потребление, а вместе с ним и цены, а в отдельных случаях, если зима особенно суровая, снижается и выработка. Это самый значимый фактор.

Во-вторых, то, что больше всего влияет на наш регион, — это как краткосрочные колебания, так и доступность солнечной и ветровой энергии. Мы хотели бы, чтобы и зимой у нас были доступны конкурентоспособные ресурсы, как это происходит летом. Зимой пока нет ни одной другой технологии, которая оказывала бы столь же сильное влияние на снижение цен, как ветроэнергетика, отметил Валдманис.

В Северных странах и странах Балтии доля энергии ветра может достигать до 50% от всего потребления или выработки, что сопровождается низкими ценами. Разумеется, в периоды безветрия возможны и тенденции роста цен, однако в таких случаях следует смотреть на среднюю цену и свои привычки потребления. У жителей, которые сделали выбор в пользу тарифа, привязанного к оптовому рынку, есть возможность избегать потребления в самые дорогие часы и активнее использовать электроэнергию в дешевые часы, что особенно оправдано при использовании отопительных или водонагревательных устройств, рассказал Валдманис.

Какие недостатки еще предстоит преодолеть в государственной энергетической политике, чтобы цена была стабильнее и не вызывала беспокойства? "Самая главная домашняя работа для всего региона, в том числе и для Латвии, — это создание конкурентоспособных мощностей по производству энергии, поскольку очевидно, что мы не можем полагаться на очень дешевые генерирующие мощности в соседних регионах. За дешевую энергию среди покупателей, разумеется, существует достаточно жесткая конкуренция, и преимущество всегда получает тот покупатель, который готов предложить производителю или продавцу более выгодные условия.

Если мы хотим увеличить доступность энергии и снизить цену, первое — необходимо увеличить предложение. И, как бы противоречиво это ни воспринималось в обществе, на данный момент именно развитие ветроэнергетики в значительной степени будет диктовать динамику цен во всем регионе. Это тот вид энергии, которого в регионе все еще не хватает и который с точки зрения затрат является наиболее конкурентоспособным по сравнению как с ископаемой, так и с ядерной энергетикой", — пояснил Валдманис.

