Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стоит ли беспокоиться о росте цен на электроэнергию в Латвии? 1 3464

Бизнес
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стоит ли беспокоиться о росте цен на электроэнергию в Латвии?

Есть ли сейчас основания для беспокойства по поводу роста цен на электроэнергию? Директор Департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики (МКЭ) Гунарс Валдманис в эфире TV24 заявил, что МКЭ не видит реальных оснований для такого беспокойства, пишет nra.

Рассматривая статистику оптового рынка за этот год, вопреки опасениям, что после нашего отключения от российской энергосети цены могли бы немного пойти вверх, мы, наоборот, наблюдали снижение средней оптовой цены пусть и на небольшой, но все же приятный процент — примерно на два, подчеркнул директор Департамента энергетического рынка МКЭ.

"Год еще не закончился, мы пока не можем полностью свести общую статистику, но в целом эта тенденция является позитивной, поэтому я хотел бы успокоить общество: на данный момент устойчивых причин для роста цен не просматривается. Они могли бы появиться только в случае каких-то чрезвычайных внешнеполитических событий или аномальных потрясений, вызванных погодными условиями", — пояснил Валдманис.

Какие факторы определяют ценовую нагрузку? В нашем регионе наиболее значимыми являются температура воздуха — насколько холодно, поскольку при понижении температуры в странах Скандинавии резко растет потребление, а вместе с ним и цены, а в отдельных случаях, если зима особенно суровая, снижается и выработка. Это самый значимый фактор.

Во-вторых, то, что больше всего влияет на наш регион, — это как краткосрочные колебания, так и доступность солнечной и ветровой энергии. Мы хотели бы, чтобы и зимой у нас были доступны конкурентоспособные ресурсы, как это происходит летом. Зимой пока нет ни одной другой технологии, которая оказывала бы столь же сильное влияние на снижение цен, как ветроэнергетика, отметил Валдманис.

В Северных странах и странах Балтии доля энергии ветра может достигать до 50% от всего потребления или выработки, что сопровождается низкими ценами. Разумеется, в периоды безветрия возможны и тенденции роста цен, однако в таких случаях следует смотреть на среднюю цену и свои привычки потребления. У жителей, которые сделали выбор в пользу тарифа, привязанного к оптовому рынку, есть возможность избегать потребления в самые дорогие часы и активнее использовать электроэнергию в дешевые часы, что особенно оправдано при использовании отопительных или водонагревательных устройств, рассказал Валдманис.

Какие недостатки еще предстоит преодолеть в государственной энергетической политике, чтобы цена была стабильнее и не вызывала беспокойства? "Самая главная домашняя работа для всего региона, в том числе и для Латвии, — это создание конкурентоспособных мощностей по производству энергии, поскольку очевидно, что мы не можем полагаться на очень дешевые генерирующие мощности в соседних регионах. За дешевую энергию среди покупателей, разумеется, существует достаточно жесткая конкуренция, и преимущество всегда получает тот покупатель, который готов предложить производителю или продавцу более выгодные условия.

Если мы хотим увеличить доступность энергии и снизить цену, первое — необходимо увеличить предложение. И, как бы противоречиво это ни воспринималось в обществе, на данный момент именно развитие ветроэнергетики в значительной степени будет диктовать динамику цен во всем регионе. Это тот вид энергии, которого в регионе все еще не хватает и который с точки зрения затрат является наиболее конкурентоспособным по сравнению как с ископаемой, так и с ядерной энергетикой", — пояснил Валдманис.

nra.lv

Читайте нас также:
#климат #цены #Латвия #энергетика #рост цен #электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
2
0
1
9

Оставить комментарий

(1)
  • OI
    Olegs Ivanovs
    26-го декабря

    Если не ошибаюсь, когда Латвия  отключалась от энергосети РФ, нам обещали снижение цен на электроэнергию.

    65
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео