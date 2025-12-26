В следующем году в надзоре за сферой лицензированных азартных игр произойдут изменения, которые могут означать новый подход со стороны надзорного органа и привести к переменам в отрасли, сообщила агентству ЛЕТА исполнительный директор Ассоциации лицензированных в Латвии азартных игр (LLAB) Лига Лице, пишет ЛЕТА.

Она указала, что в следующем году в надзоре за отраслью ожидаются изменения, поскольку Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми перейдет в подчинение Службы государственных доходов (СГД), что может означать новый взгляд со стороны надзорного органа и, соответственно, изменения для отрасли.

Лице выразила надежду, что это позволит внедрить более эффективные решения для обмена данными и информацией, сократив бюрократию, в том числе подготовку различных отчетов, которая в настоящее время требует значительных ресурсов со стороны отрасли. LLAB готова к конструктивному сотрудничеству с СГД, представляя интересы отрасли и выражая уверенность, что только при обеспечении сбалансированного нормативного регулирования лицензированная отрасль сможет конкурировать с нелегальным сектором.

Она также отметила, что ассоциация продолжит разъяснять надзорным органам и обществу, какие риски существуют со стороны нелицензированных операторов и насколько важна возможность использования инструментов ответственной игры, в том числе регистра самоисключившихся лиц, который недоступен у нелегальных операторов. Нелегальная отрасль связана с высокими рисками финансового и мошенничества с данными.

В то же время LLAB продолжит представлять интересы своих членов в вопросах работы наземных игровых залов и неправомерных решений самоуправлений, а также будет и далее поднимать вопросы честной конкуренции.

Лице указала, что главным вызовом в 2026 году по-прежнему станет теневая экономика, доля которой может вырасти. Этому будут способствовать незапланированный рост налогов, одобренный Сеймом, а также регулирование подоходного налога с населения (ПНН), ограничения на внедрение новых продуктов и полный запрет рекламы, который будет действовать как минимум до апреля следующего года.

Латвия является единственной страной, где ПНН взимается не только с выигрышей, но и с проигрышей. Чем большие суммы игрок решает потратить на развлечения, тем менее выгодно ему выбирать легальных операторов. В результате даже наиболее состоятельные клиенты выбирают нелегальных операторов, отметила она.

Кроме того, по словам Лице, у лицензированных операторов ограничены возможности внедрения новых продуктов и игр, тогда как на нелегальном рынке предложение не ограничено и динамично, привлекая игроков все новыми продуктами.

Для легального рынка государство максимально ограничило способы платежей — разрешено использовать только расчетный счет, открытый в зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении, лишая возможности использовать счета, открытые в кредитных учреждениях, платежных или электронных денежных учреждениях, зарегистрированных в других странах Европейского союза (ЕС). Такие ограничения противоречат основным свободам, закрепленным в праве ЕС, и существенно ограничивают конкурентоспособность лицензированных в Латвии организаторов азартных игр, подчеркнула Лице.

Лице отметила, что LLAB прогнозирует: в 2026 году будут закрыты несколько наземных игровых залов, а в онлайн-секторе, вероятнее всего, ожидается стагнация.

LLAB объединяет 10 организаторов азартных игр, получивших лицензию на организацию азартных игр в Латвии, в том числе ООО «PAF Latvija», ООО «Viensviens», ООО «Latsson Licensing», ООО «Optibet», ООО «Laimz», ООО «Klondaika», ООО «Alfor», ООО «Olybet Latvia», ООО «Olimpic Casino Latvia» и ООО «Tonybet».