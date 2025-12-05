НАТО с 5 декабря перенесет ответственность за планирование обороны Дании, Швеции и Финляндии из штаба в Нидерландах в США. Решение объяснили необходимостью "укрепить евроатлантический регион".

НАТО перенесет ответственность за планирование обороны Дании, Швеции и Финляндии из оперативного штаба в нидерландском городе Брюнсюм командованию, находящемуся в американском Норфолке. Соответствующее заявление Алексуса Гринкевича - командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) Североатлантического альянса в Европе - опубликовано в четверг, 4 декабря, на сайте организации.

Изменения вступят в силу уже 5 декабря, торжественная церемония по этому случаю пройдет в Финляндии. Решение о переносе объяснили тем, что "противники" НАТО разгруппированы по всему миру, поэтому "крайне важно максимально укрепить евроатлантический регион и позиции альянса на Севере". Отмечается, что штаб НАТО в Норфолке уже отвечает за безопасность Атлантического океана, Арктики, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании.

"С точки зрения командования ОВС НАТО, Норфолк - стратегический мост между Северной Америкой и Европой, защищающий далеко не только наши морские коммуникации", - отметил Гринкевич. При этом, как указывает агентство dpa, ответственность за организацию обороны Германии и восточноевропейских стран НАТО по-прежнему останется у штаба в Брюнсюме.

Над странами Европы, включая Нидерланды, стали регулярно замечать дроны

22 ноября второй по величине аэропорт Нидерландов, расположенный в городе Эйндховен (в 80 км от Брюнсюма), на два часа приостановил работу из-за замеченных над ним нескольких дронов. Накануне Минобороны страны отчитались о применении оружия для сбития дронов над военной авиабазой в деревне Волкел, расположенной в 40 км от Эйндховена.

Над аэропортами и другими объектами других европейских стран с начала осени также происходило множество инцидентов с дронами. В частности, их замечали в Германии, Дании, Бельгии, Швеции, Норвегии и Польше.

На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы Дании заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада. При этом доказательств причастности РФ к запускам дронов над Европой нет. Президент РФ Владимир Путин обвинения в этом отвергал, отмечая, что в европейских городах нет целей для российских БПЛА.