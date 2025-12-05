Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы 0 277

В мире
Дата публикации: 05.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы

НАТО с 5 декабря перенесет ответственность за планирование обороны Дании, Швеции и Финляндии из штаба в Нидерландах в США. Решение объяснили необходимостью "укрепить евроатлантический регион".

НАТО перенесет ответственность за планирование обороны Дании, Швеции и Финляндии из оперативного штаба в нидерландском городе Брюнсюм командованию, находящемуся в американском Норфолке. Соответствующее заявление Алексуса Гринкевича - командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) Североатлантического альянса в Европе - опубликовано в четверг, 4 декабря, на сайте организации.

Изменения вступят в силу уже 5 декабря, торжественная церемония по этому случаю пройдет в Финляндии. Решение о переносе объяснили тем, что "противники" НАТО разгруппированы по всему миру, поэтому "крайне важно максимально укрепить евроатлантический регион и позиции альянса на Севере". Отмечается, что штаб НАТО в Норфолке уже отвечает за безопасность Атлантического океана, Арктики, Гренландии, Исландии, Норвегии и Великобритании.

"С точки зрения командования ОВС НАТО, Норфолк - стратегический мост между Северной Америкой и Европой, защищающий далеко не только наши морские коммуникации", - отметил Гринкевич. При этом, как указывает агентство dpa, ответственность за организацию обороны Германии и восточноевропейских стран НАТО по-прежнему останется у штаба в Брюнсюме.

Над странами Европы, включая Нидерланды, стали регулярно замечать дроны

22 ноября второй по величине аэропорт Нидерландов, расположенный в городе Эйндховен (в 80 км от Брюнсюма), на два часа приостановил работу из-за замеченных над ним нескольких дронов. Накануне Минобороны страны отчитались о применении оружия для сбития дронов над военной авиабазой в деревне Волкел, расположенной в 40 км от Эйндховена.

Над аэропортами и другими объектами других европейских стран с начала осени также происходило множество инцидентов с дронами. В частности, их замечали в Германии, Дании, Бельгии, Швеции, Норвегии и Польше.

На фоне этих эпизодов и других подобных случаев спецслужбы Дании заявили, что Россия ведет гибридную войну против Запада. При этом доказательств причастности РФ к запускам дронов над Европой нет. Президент РФ Владимир Путин обвинения в этом отвергал, отмечая, что в европейских городах нет целей для российских БПЛА.

Читайте нас также:
#НАТО #Европа #безопасность #оборона #дроны #гибридная война #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самолет Зеленского в Ирландии преследовали неизвестные дроны
Изображение к статье: Россия возьмёт Донбасс силой, если украинские войска не уйдут - Путин
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео