Выпуск промышленной продукции в Латвии за десять месяцев 2025 года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах вырос на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе прирост в обрабатывающей промышленности составил 5,7%, в электро- и газоснабжении был спад на 4,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров был прирост на 14,1%.

В октябре 2025 года по сравнению с октябрем 2024-го выпуск промышленной продукции по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах вырос на 8,8%. В том числе выпуск продукции в обрабатывающей промышленности вырос на 9,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров уменьшился на 16,1%, а в электро- и газоснабжении был рост на 10,1%.

Объем промышленного производства увеличился в трех крупнейших отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве древесины и изделий из дерева рост составил 7%, в производстве пищевых продуктов - 12,9%, а в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - 12,7%.

Объем промышленного производства также увеличился в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 32,4%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 29,2%, в производстве оборудования, механизмов и станков - на 16,1%, в производстве неметаллических минеральных изделий - на 10,6%, в производстве электрооборудования - на 9,4%, а также в производстве химических веществ и продуктов - на 7,9%.

В свою очередь, объем производства снизился в производстве напитков - на 6,7%, в полиграфии и воспроизводстве записей - на 3,3% и в производстве мебели - на 2,8%.

В октябре текущего года по сравнению с сентябрем оборот обрабатывающей промышленности по сезонно скорректированным данным в сравнительных ценах увеличился на 0,8%. На внутреннем рынке оборот увеличился на 2,4%, в экспорте снизился на 0,1%, в том числе в еврозоне был спад на 1,1%, а за пределами еврозоны -рост на 0,8%.