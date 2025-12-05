В соответствии с принятыми Сеймом поправками к Закону о пошлинах с 1 января в Латвии ставки дорожных пошлин (виньеток) для грузового транспорта массой свыше 3 тонн заметно вырастут. Уклониться от них будет невозможно.

Необходимость поднять ставки власти объясняют тем, что тяжелые грузовики повышают уровень выбросов вредных веществ и ускоряют разрушение латвийских дорог, которые с каждым годом все больше и больше нуждаются в дополнительных средствах на их восстановление. В общем, дорожная инфраструктура страдает, и эту проблему нужно решать. При том что денег на должное содержание дорог в казне, мягко говоря, не густо.

Посему уже в 1 января 2026 года сборы с учетом массы транспортного средства, числа осей и класса выбросов будут увеличены. И значительно.

Если сейчас для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,501 тонны до 12 тонн (если уровень выбросов двигателя соответствует Euro 0, I, II) дневная ставка сбора составляет 15 евро, недельная - 37 евро, месячная - 74 евро, в годовая - 760 евро, то в следующем году дневная ставка для таких транспортных средств вырастет до 17 евро, недельная до 43 евро, месячная до 87 евро, а годовая аж до 870 евро.

Для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,001 до 3,5 тонны (если уровень выбросов двигателя соответствует Euro VI или является менее загрязняющим) дневная ставка составит 7 евро, а недельная — 18 евро, вместо сегодняшних 5 и 12 евро. Так что водителям придется раскошелиться.

Но и это еще не все. Чтобы у водителей не было возможности увильнуть от оплаты сбора, выбирая маршруты, которые сейчас находятся за пределами территории их применения (то есть проходящие не по главным государственным дорогам), дорожные сборы решено распространить и на государственные региональные автодороги. То есть те, что идут параллельно главным магистралям или ведут к портам.

Как полагает Минсообщения, такие меры будут способствовать использованию более экологичных транспортных средств (хотя в отношении грузовиков это звучит странно), а главное — обеспечат государство дополнительными финансовыми сборами для содержания дорожной инфраструктуры.