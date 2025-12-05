Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков 0 538

Бизнес
Дата публикации: 05.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: С 1 января заметно вырастут дорожные пошлины для грузовиков

В соответствии с принятыми Сеймом поправками к Закону о пошлинах с 1 января в Латвии ставки дорожных пошлин (виньеток) для грузового транспорта массой свыше 3 тонн заметно вырастут. Уклониться от них будет невозможно.

Необходимость поднять ставки власти объясняют тем, что тяжелые грузовики повышают уровень выбросов вредных веществ и ускоряют разрушение латвийских дорог, которые с каждым годом все больше и больше нуждаются в дополнительных средствах на их восстановление. В общем, дорожная инфраструктура страдает, и эту проблему нужно решать. При том что денег на должное содержание дорог в казне, мягко говоря, не густо.

Посему уже в 1 января 2026 года сборы с учетом массы транспортного средства, числа осей и класса выбросов будут увеличены. И значительно.

Если сейчас для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,501 тонны до 12 тонн (если уровень выбросов двигателя соответствует Euro 0, I, II) дневная ставка сбора составляет 15 евро, недельная - 37 евро, месячная - 74 евро, в годовая - 760 евро, то в следующем году дневная ставка для таких транспортных средств вырастет до 17 евро, недельная до 43 евро, месячная до 87 евро, а годовая аж до 870 евро.

Для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,001 до 3,5 тонны (если уровень выбросов двигателя соответствует Euro VI или является менее загрязняющим) дневная ставка составит 7 евро, а недельная — 18 евро, вместо сегодняшних 5 и 12 евро. Так что водителям придется раскошелиться.

Но и это еще не все. Чтобы у водителей не было возможности увильнуть от оплаты сбора, выбирая маршруты, которые сейчас находятся за пределами территории их применения (то есть проходящие не по главным государственным дорогам), дорожные сборы решено распространить и на государственные региональные автодороги. То есть те, что идут параллельно главным магистралям или ведут к портам.

Как полагает Минсообщения, такие меры будут способствовать использованию более экологичных транспортных средств (хотя в отношении грузовиков это звучит странно), а главное — обеспечат государство дополнительными финансовыми сборами для содержания дорожной инфраструктуры.

Читайте нас также:
#финансы #Латвия #транспорт #экология #инфраструктура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Докатились! В топ-10 крупнейших компаний Балтии - всего одна латвийская. И та Latvenergo
Изображение к статье: Выпуск промышленной продукции в Латвии за 10 месяцев взметнулся на 4%
Изображение к статье: BTC достиг нового минимума, вызвав панику, но доход пользователей Anchor Mining резко вырос, ежедневный заработок взлетел до 4255 долларов США! Эксклюзив!
Изображение к статье: Упрощаем сложность: Eden Miner использует ИИ для снижения барьеров в майнинге, предоставляя инвесторам стандартизированную ежедневную прибыль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео