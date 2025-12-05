Эксперт: Марианна Абравитова, таролог и парапсихолог

Овен

Овны импульсивны и легко оскорбляются в спорах. Они ненавидят, когда им пытаются доказать их неправоту, и редко помогают другим. Им важно понять, что эгоистичная позиция приведёт к равнодушию окружающих.

Телец

Тельцы беспокоятся о будущем и склонны к жадности. Они защищают свою собственность и редко делятся. Им стоит помнить, что окружающим может быть сложнее, и иногда стоит проявлять щедрость.

Близнецы

Близнецы часто и много врут, раздают обещания и потом их не выполняют. Совет: тщательно продумывать свои слова, чтобы не подводить других.

Рак

Раки чувствительны и могут делать поспешные выводы. Они пессимистичны в отношении собственных проблем. Им важно осознать, что постоянное отрицание усиливает негативное состояние.

Лев

Львы легко впадают в ярость, эгоистичны и любят быть в центре внимания. Они ревнивы и плохо слушают других. Совет: понять, что «Я» не всегда главное, и учиться вниманию к окружающим.

Дева

Девы часто насмехаются и вовлекаются в сплетни. Они перфекционисты и строго судят других. Им стоит помнить: не все недостатки окружающих известны и понятны.

Весы

Весы противоречивы, медлят с принятием решений и быстро меняют мнение. Им стоит развивать внутренний стержень и учиться ответственности за свои действия.

Скорпион

Скорпионы манипулируют людьми ради выгоды, скрытны и амбициозны. Совет: избегать поведения «по головам», чтобы не сталкиваться с последствиями.

Стрелец

Стрельцы любят быть вне досягаемости, небрежны и иногда пренебрегают отношениями. Им важно уделять больше внимания окружающим.

Козерог

Козероги непредсказуемы, капризны и вспыльчивы. Им стоит учиться компромиссам и спокойному реагированию на критику.

Водолей

Водолеи упрямы, высокомерны и капризны. Им стоит меньше осуждать других и больше следить за своим поведением.

Рыбы

Рыбы склонны к идеализму и прокрастинации, часто теряются в фантазиях. Совет: обращать внимание на реальный мир и меньше замыкаться в себе.