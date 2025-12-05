Кофе может спровоцировать неожиданный набор веса, если его сочетать с некоторыми продуктами. Эндокринолог назвала пять продуктов, которые не рекомендуется добавлять в кофе.
Эксперт: Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, эндокринолог
Даже в маленькой чашке капучино с нежирным молоком и без сахара содержится около 50 ккал. При употреблении по два сложносочинённых кофейных напитка в день (например, кофе с молоком и сиропом) суммарно это может дать более 2000 ккал. Для набора одного килограмма веса требуется около 7700 ккал, поэтому регулярные кофейные напитки с добавками могут быстро сказаться на фигуре.
Доктор Павлова рекомендует избегать добавления в кофе:
- молока;
- сахара и сиропов;
- виски и коньяка;
- мороженого и сгущёнки;
- меда.
Коровье молоко лучше заменить растительным — соевым, кокосовым, овсяным или миндальным. «У каждого четвертого человека коровье молоко плохо переваривается и вызывает вздутие живота. К тому же при помощи молока очень легко замаскировать вкус неважного кофе», — объяснила Павлова.
Мед также не является безопасной альтернативой сахару, так как представляет собой чистую фруктозу, которая усиливает аппетит. Чтобы сделать кофе сладким без вреда для фигуры, врач советует использовать сахарозаменители — стевию или сукралозу с эритритом.
Для улучшения пользы напитка и интересного вкуса можно добавить дольку лимона: «Сок лимона борется с конечными продуктами гликирования — главными факторами старения. В кофе они образуются из-за обжаривания зерен», — отметила эксперт.
Источник: vesti-yamal
