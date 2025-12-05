Правда ли, что воду с лимоном можно пить по утрам вместо кофе без вреда для здоровья? Разбираемся, что говорят исследования.
«Если судьба преподносит вам лимон, сделайте лимонад», — советовал Дейл Карнеги. В наши дни лимонную воду часто можно увидеть в холодильниках тех, кто следит за фигурой. Некоторые диетологи рекомендуют пить её каждое утро натощак вместо кофе, чтобы привить привычку к здоровому питанию. Но действительно ли этот напиток так полезен?
Клинические исследования подтвердили ряд его положительных свойств.
Улучшает пищеварение
Вода с лимоном помогает при вздутии живота и изжоге благодаря стимулированию пищеварительных процессов.
Полезна при похудении
Ежедневное употребление способствует уменьшению массы тела и поддержанию фигуры в желаемых пределах.
Повышает иммунитет
Лимоны богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему и помогает справляться с простудой и инфекциями.
Снижает кровяное давление
Кальций и калий, содержащиеся в цитрусовых, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.
Улучшает состояние кожи
Витамин С является мощным антиоксидантом, который снижает признаки старения и стимулирует выработку коллагена.
Ассорти полезных веществ
По данным сайта NutritionData, в соке одного лимона содержится:
- 11,7 ккал
- 21,6 мг витамина С
- 6,1 мкг фолатов
- 3,3 мг кальция
- 2,8 мг магния
- 2,8 мг фосфора
- 58,3 мг калия
Заживление шрамов
Лимон богат витамином С, фолатами и калием, что помогает ускорять заживление кожи и снижает образование рубцов. Исследования показывают, что 200 мг витамина С в день укрепляют иммунитет и помогают при респираторных инфекциях. Лимоны содержат около 139% рекомендуемой суточной нормы витамина С, что делает их отличным стартом витаминного курса.
Кислое лекарство для давления
Кальций и калий помогают снижать артериальное давление. Исследования показывают, что употребление лимонов вместе с физической активностью действительно улучшает показатели давления.
Хотя клинических исследований о влиянии лимонной воды на пищеварение и похудение пока немного, её польза очевидна. Замена сладкой газировки и фруктовых соков на этот натуральный напиток сокращает калории и улучшает гидратацию организма, помогая естественным образом поддерживать вес.
Источник: vokrugsveta.ru
