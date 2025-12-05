Правда ли, что воду с лимоном можно пить по утрам вместо кофе без вреда для здоровья? Разбираемся, что говорят исследования.

«Если судьба преподносит вам лимон, сделайте лимонад», — советовал Дейл Карнеги. В наши дни лимонную воду часто можно увидеть в холодильниках тех, кто следит за фигурой. Некоторые диетологи рекомендуют пить её каждое утро натощак вместо кофе, чтобы привить привычку к здоровому питанию. Но действительно ли этот напиток так полезен?

Клинические исследования подтвердили ряд его положительных свойств.

Улучшает пищеварение

Вода с лимоном помогает при вздутии живота и изжоге благодаря стимулированию пищеварительных процессов.

Полезна при похудении

Ежедневное употребление способствует уменьшению массы тела и поддержанию фигуры в желаемых пределах.

Повышает иммунитет

Лимоны богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему и помогает справляться с простудой и инфекциями.

Снижает кровяное давление

Кальций и калий, содержащиеся в цитрусовых, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Улучшает состояние кожи

Витамин С является мощным антиоксидантом, который снижает признаки старения и стимулирует выработку коллагена.

Ассорти полезных веществ

По данным сайта NutritionData, в соке одного лимона содержится:

11,7 ккал

21,6 мг витамина С

6,1 мкг фолатов

3,3 мг кальция

2,8 мг магния

2,8 мг фосфора

58,3 мг калия

Заживление шрамов

Лимон богат витамином С, фолатами и калием, что помогает ускорять заживление кожи и снижает образование рубцов. Исследования показывают, что 200 мг витамина С в день укрепляют иммунитет и помогают при респираторных инфекциях. Лимоны содержат около 139% рекомендуемой суточной нормы витамина С, что делает их отличным стартом витаминного курса.

Кислое лекарство для давления

Кальций и калий помогают снижать артериальное давление. Исследования показывают, что употребление лимонов вместе с физической активностью действительно улучшает показатели давления.

Хотя клинических исследований о влиянии лимонной воды на пищеварение и похудение пока немного, её польза очевидна. Замена сладкой газировки и фруктовых соков на этот натуральный напиток сокращает калории и улучшает гидратацию организма, помогая естественным образом поддерживать вес.

Источник: vokrugsveta.ru