Как удалить гуашь с одежды?

Дом и сад
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?

Ребенок вернулся с урока рисования, и его одежда вся в гуаши. Как избавиться от пятна?

 

«Перед началом очистки замочите загрязненный участок в холодной воде на полчаса, - рекомендует опытная домохозяйка Виктория САХАРОВА. - Затем пятно можно обработать обычным хозяйственным мылом, тщательно прополоскать, постирать и высушить. Этот метод подходит для хлопчатобумажных, трикотажных, сатиновых и других изделий из натуральных тканей.

Если пятно не исчезло, смочите ватный диск бензином, растворителем или ацетоном и тщательно промойте в большом количестве воды. Также эффективным подручным средством является смесь в равных долях нашатырного спирта и щавелевой кислоты. Замочите вещь в этом растворе на полчаса, а затем постирайте ее.

Для очистки изделий из деликатных тканей лучше использовать пятновыводитель».

Оставить комментарий

