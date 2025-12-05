Ребенок вернулся с урока рисования, и его одежда вся в гуаши. Как избавиться от пятна?

«Перед началом очистки замочите загрязненный участок в холодной воде на полчаса, - рекомендует опытная домохозяйка Виктория САХАРОВА. - Затем пятно можно обработать обычным хозяйственным мылом, тщательно прополоскать, постирать и высушить. Этот метод подходит для хлопчатобумажных, трикотажных, сатиновых и других изделий из натуральных тканей.

Если пятно не исчезло, смочите ватный диск бензином, растворителем или ацетоном и тщательно промойте в большом количестве воды. Также эффективным подручным средством является смесь в равных долях нашатырного спирта и щавелевой кислоты. Замочите вещь в этом растворе на полчаса, а затем постирайте ее.

Для очистки изделий из деликатных тканей лучше использовать пятновыводитель».