Как просто очистить смеситель в ванной от известкового налета

Дом и сад
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как просто очистить смеситель в ванной от известкового налета

Как удалить водный налет с крана в ванной?

 

«Смешайте 9%-ный столовый уксус с половиной стакана воды (в пропорции 1:1), - рекомендует эксперт по уборке Надежда ДИГИЛЕВИЧ.

- Нанесите полученный раствор с помощью распылителя или губки, оставьте на 30-60 минут, после чего аккуратно протрите поверхность губкой и промойте водой.

В качестве альтернативы уксусу можно использовать раствор лимонной кислоты. Метод нанесения остается тем же, но если лимонная кислота в порошке, ее обязательно нужно предварительно растворить, чтобы избежать повреждения покрытия».

