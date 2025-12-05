Baltijas balss logotype
Ким Кардашьян встревожена результатами обследования мозга 0 344

Дата публикации: 05.12.2025
Звезда реалити узнала о нарушениях работы мозга после планового обследования.

Ким Кардашьян в прошлом месяце прошла комплексную диагностику в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, рассчитывая лишь подтвердить хорошее состояние здоровья. Но результаты обследования оказались неожиданными и тревожными.

Специалисты, среди которых был нейропсихиатр доктор Дэниел Амен, выявили у Ким пониженную активность в лобных долях мозга — зоне, отвечающей за когнитивные функции, принятие решений, планирование и память. Услышав диагноз, Ким серьезно обеспокоилась возможными последствиями для жизни и карьеры.

Особое беспокойство вызвало то, что нарушения работы лобных долей встречаются и при фронтотемпоральной деменции — диагнозе, с которым уже несколько лет борется Брюс Уиллис. Теперь звезда опасается, что её состояние может развиваться по похожему сценарию.

Источник: ok-magazine

