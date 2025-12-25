Baltijas balss logotype
Телеведущий Александр Гордон женится в 67 лет в шестой раз, невесте 23 года 0 797

Lifenews
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как говорят, завидовать будем.

Как говорят, завидовать будем.

В этом году он оказался в эпицентре скандального обвинения.

Александр Гордон, несмотря на солидный возраст - 67 лет - и пять предыдущих браков, вновь решил отправиться в загс с юной избранницей.

Гордон уточнил, что его избранницу зовут Алина Михайлова (23) и посмеялся над тем, что некоторые СМИ ее перепутали с Софией Каландадзе, с которой он уже развелся. Ведущий подчеркнул, что не ищет молодых женщин намеренно, а просто влюбляется, иронично добавив, что "сам до сих пор мальчишка".

Это интересно: вереницу неудачных браков Александр Гарриевич объясняет тем, что "был глупым и искренним", но уверен, что с годами точно стал мудрее.

Алина, в свою очередь, описала их отношения как пространство для понимания и уважения, в котором есть место для ночных разговоров, смеха без повода и спокойствия.

Проблемы Гордона с дочерью

Отношения с детьми у Гордона непростые. Старшая дочь Анна, живущая в США, практически не общается с отцом из-за несовпадения взглядов: "Она либеральная американка, а я закостенелый подчинник", - констатировал он. Зато два сына и внебрачная дочь видятся с ним регулярно. Даже если между мальчишками вспыхивают стычки - один болеет за ЦСКА, другой за "Спартак".

В марте 2025 года Гордон оказался в эпицентре скандального обвинения: женщина по имени Анна заявила, что в 2010 году, в возрасте 17 лет, пережила с ним насильственную интимную связь. Экс-супруга телеведущего Катя Гордон и обозревательница Божена Рынска встали на его защиту, назвав историю добровольной встречей с примесью вымысооа. Гордон сам не комментировал детали, сохраняя привычную дистанцию от публичных разборок.

Карьера Александра Гордона

Несмотря на личные бури, Гордон продолжает работать. Он уже более десяти лет ведет "Мужское/Женское" - программу, которую критикуют за драматизм, но которая, по его словам, помогает людям: кто-то получает деньги, кто-то - медицинскую поддержку. После записи он сразу забывает о выпуске: "Иначе бы это стоило мне слишком дорого".

Параллельно он трудится над книгой, которую называет "псевдомемуарами": "90% - вымысел, но это про всех нас". Пишет ради будущих вопросов детей: "Книжку сунул - на, читай". Слухи о закрытии второй программы - "Закрытого показа" - он опроверг: проект просто выходит нерегулярно.

Скандал Гордона с паспортом США

Американское гражданство, полученное Гордоном в конце 1980-х при эмиграции из СССР, сегодня превратилось в бюрократическую ловушку. Он признался, что сначала начал процесс отказа, но быстро передумал: США требуют уплатить 30% от стоимости всего имущества и продолжать платить налоги еще пять лет после выхода из гражданства. "Да ну его", - махнул рукой телеведущий, отметив, что паспорт пока не мешает - он не претендует на госдолжности.

Александр Гордон по-прежнему остается фигурой, вызывающей полярные реакции: одни видят в нем циника, другие - романтика, третьи - просто уставшего человека, который упрямо верит в любовь после пяти неудачных браков. Его личная жизнь - как сериал, а карьера - как манифест выжившего в медийной гонке.

#звезды #СМИ #эмиграция #свадьба #карьера #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
