Жена Бари Алибасова Елена Калинина опровергла информацию об ухудшении здоровья продюсера. Она заявила СМИ, что ее муж чувствует себя хорошо.

Супруга Алибасова поделилась, что уже устала от новостей о проблемах артиста. По ее словам, периодически в СМИ появляется фейковая информация, но на самом деле Бари Алибасов не страдает из-за болей в желудке.

«Опять Mash? Да что ж такое. Они периодически не дают нам покоя. Придумали бы уже что-то поинтереснее, а то опять проблемы со здоровьем. Больше мозгов не хватает, только на это... Не соответствует действительности. Мы хорошо себя чувствуем. Мы погружены в подарки, всем знакомым рассылаем пряники и занимаемся музыкой», — заявила Елена Калинина.

О том, что Бари Алибасову стало хуже, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, продюсеру запретили употреблять алкоголь из-за обострения проблем с желудком.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что продюсер выпил средство для очистки труб из-за бывшей жены.

Бари Каримович Алибасов (род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

Сёстры — Зоя и Роза. Братья — Булат и Газиз. Был в официальном браке 7 раз. Был в фактическом браке с Еленой Уронич, от этого брака есть сын — Бари Бариевич Алибасов (род. 20 сентября 1985).

23 июля 2013 года тайно женился на актрисе Виктории Викторовне Максимовой (род. 3 мая 1987), своей бывшей помощнице. Этот брак стал для Алибасова пятым. В 2014 году у Виктории родился сын (от другого мужчины) Иван Максимов. Алибасов расстался с ней в 2017 году, но развод сразу не был оформлен.

20 ноября 2018 года женился на актрисе, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако брак распался в 2020 году, мировой суд официально развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину 24 декабря 2020 года.

По утверждению первой школьной любви Алибасова (школа № 232 города Чарска) Светланы Боховчук (названной Алибасовым в своей автобиографической книге Алёной), ныне проживающей в Италии, у них есть внебрачная дочь Вера (кандидат медицинских наук). 23 января 2024 года стало известно, что продюсер заключил брак со своей помощницей Еленой.