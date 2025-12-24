Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Седьмая жена Бари Алибасова опровергает слухи о нездоровье 78-летнего артиста 2 588

Lifenews
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бари и Елена.

Бари и Елена.

По данным Telegram-канала, продюсеру запретили употреблять алкоголь из-за обострения проблем с желудком.

Жена Бари Алибасова Елена Калинина опровергла информацию об ухудшении здоровья продюсера. Она заявила СМИ, что ее муж чувствует себя хорошо.

Супруга Алибасова поделилась, что уже устала от новостей о проблемах артиста. По ее словам, периодически в СМИ появляется фейковая информация, но на самом деле Бари Алибасов не страдает из-за болей в желудке.

«Опять Mash? Да что ж такое. Они периодически не дают нам покоя. Придумали бы уже что-то поинтереснее, а то опять проблемы со здоровьем. Больше мозгов не хватает, только на это... Не соответствует действительности. Мы хорошо себя чувствуем. Мы погружены в подарки, всем знакомым рассылаем пряники и занимаемся музыкой», — заявила Елена Калинина.

О том, что Бари Алибасову стало хуже, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, продюсеру запретили употреблять алкоголь из-за обострения проблем с желудком.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что продюсер выпил средство для очистки труб из-за бывшей жены.

Бари Каримович Алибасов (род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). Основатель и руководитель музыкальных групп «Интеграл» (1962—1989) и «На-на» (с 1989).

Сёстры — Зоя и Роза. Братья — Булат и Газиз. Был в официальном браке 7 раз. Был в фактическом браке с Еленой Уронич, от этого брака есть сын — Бари Бариевич Алибасов (род. 20 сентября 1985).

23 июля 2013 года тайно женился на актрисе Виктории Викторовне Максимовой (род. 3 мая 1987), своей бывшей помощнице. Этот брак стал для Алибасова пятым. В 2014 году у Виктории родился сын (от другого мужчины) Иван Максимов. Алибасов расстался с ней в 2017 году, но развод сразу не был оформлен.

20 ноября 2018 года женился на актрисе, народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако брак распался в 2020 году, мировой суд официально развёл Бари Алибасова и Лидию Федосееву-Шукшину 24 декабря 2020 года.

По утверждению первой школьной любви Алибасова (школа № 232 города Чарска) Светланы Боховчук (названной Алибасовым в своей автобиографической книге Алёной), ныне проживающей в Италии, у них есть внебрачная дочь Вера (кандидат медицинских наук). 23 января 2024 года стало известно, что продюсер заключил брак со своей помощницей Еленой.

Читайте нас также:
#звезды #алкоголь #развод #музыка #дезинформация #слухи #семейные отношения #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    25-го декабря

    Алибасов под хвост предпочитает, а жены -сиделки

    1
    2
  • П
    Процион
    24-го декабря

    Мне этих алибсовых даже жалко. Прожить всю жизнь — толком не иметь ни жены, ни детей… Ради чего? Ради известности, популярности? Да кому вы, все эти алибасовы, пугачевско-галкины в конце концов нужны? Да никому.

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европа наведёт порядок от Лиссабона до Владивостока - мнение
Изображение к статье: Футболист счастлив в браке. Иконка видео
Изображение к статье: Ученые ломают головы над этими следами прошлого, Иконка видео
Изображение к статье: По-прежнему яркая, эстрадная, звезда. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео