Новые данные показывают, какие европейские направления этой зимой выбирают путешественники из США, при этом Вена и Копенгаген входят в число набирающих популярность. Среди причин, по которым американцы любят пересекать Атлантику ради зимних каникул, праздничные рынки, уникальные традиции и зимние виды спорта.

Но куда именно они направляются в период Рождества и Нового года?

Чтобы это выяснить, страховая компания Allianz Partners проанализировала 165 000 запросов на бронирование поездок на период с 26 ноября 2025 года по 6 января 2026 года.

Исследование показывает, что крупные европейские города по-прежнему лидируют, хотя американцы постепенно становятся смелее в своих выборах.

Лондон остаётся любимым направлением

Второй год подряд Лондон остаётся самым популярным европейским направлением среди американцев, путешествующих за океан в праздничный сезон. Сочетание в столице Великобритании зимней иллюминации, концертов, вечеринок и музеев мирового уровня делает её проверенным фаворитом, особенно для коротких поездок.

Её сезонную привлекательность усиливают знаковые праздничные локации: от Winter Wonderland в Гайд-парке до сияющих улиц Сохо. Они манят тех, кто хочет волшебную атмосферу, не уходя слишком далеко от привычного комфорта.

Романтические каникулы в Париже и Риме

Очевидный выбор для более романтичного Рождества: Париж. Как и в 2024 году, французская столица со своими уютными рождественскими рынками, знаковыми достопримечательностями и галереями мирового уровня занимает второе место.

Однако, следуя примеру грядущего сезона «Эмили в Париже», многие американцы меняют Город любви на прекрасный Рим.

Прогулки сквозь 2700 лет истории при мягкой погоде, вкуснейшая итальянская кухня, недавно включённая в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и праздничная атмосфера на многочисленных площадях и в церквях города — всё это делает зимнее путешествие по-настоящему сказочным.

Праздники встречаются с традицией в Мадриде и Дублине

Ровно в полночь 1 января в Испании есть традиция, которую нельзя пропустить: съесть 12 виноградин на удачу в новом году.

И где лучше сделать это, как не на легендарной Пуэрта-дель-Соль в испанской столице? Мадрид занимает четвёртое место, привлекая тех, кто хочет праздновать под конфетти и с бокалом кавы среди тысяч гуляющих.

На пятой строчке — ещё один любимый город для вечеринок: Дублин в Ирландии. Можно с уверенностью сказать, что многие американцы мечтают провести зимние праздники с пинтой Guinness в уютном (и аутентичном) ирландском пабе.

В какие ещё европейские города американцы отправляются этой зимой?

Амстердам в Нидерландах занимает шестое место, открывая праздничный сезон праздником Синтерклас, щедрым на сладости, а затем Зимним фестивалем с городскими катками, ярмарками и мерцающими каналами.

Его сменяет Франкфурт, где посетители могут пить глинтвейн на старейшем рождественском рынке Германии и любоваться световыми инсталляциями в Christmas Garden.

Барселона идёт дальше, предлагая для разнообразия средиземноморское тепло, каталонские традиции и уличные вечеринки на Новый год. А затем вновь берёт верх классика: Мюнхен на девятой строчке.

Замыкает топ-10 более новый фаворит у путешественников из США: столица Португалии Лиссабон с почти весенними зимними температурами и расслабленной праздничной атмосферой.