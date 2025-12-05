До 2030 года Латвия должна соединить свою железнодорожную трасу с европейской шириной колеи. Несмотря на то, что год назад правительство утвердило первую фазу проекта “Rail Baltica” стоимостью 5,5 млрд евро, конкретного плана, как именно будут внедряться европейские рельсы, фактически нет, сообщает Латвийское радио.

По неофициальной информации Латвийского радио, возможно, от Саласпилса до Скутле поезд продолжит курсировать по существующей широкой колее 1520 мм, а от Скутле до эстонской границы планируется строительство рельсов европейского стандарта. В таком случае потребуются поезда, способные двигаться по двум разным типам колеи.

Сообщается, что производителей подобной техники немного, однако это позволит значительно сократить расходы.

Ранее Министерство сообщения направило в правительство на согласование проект распоряжения о перераспределении 849 970 евро для покрытия расходов совместного предприятия трёх балтийских стран — AS “RB Rail”. В министерстве поясняют, что эта сумма «предназначена для покрытия косвенных расходов “RB Rail”, которые не могут быть профинансированы из средств ЕС, но необходимы для обеспечения непрерывной работы предприятия».

По последним данным “RB Rail”, стоимость первой очереди проекта “Rail Baltica” в странах Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд — в Латвии. При этом Минсообщения уверяет, что потенциальная экономия может составить до 500 млн евро за счёт оптимизации технических решений и других факторов.

Общие расходы проекта, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года стоимость оценивалась в 5,8 млрд евро.

Напомним: проект “Rail Baltica” предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы обеспечить далее соединение с другими странами Европы. В странах Балтии изначально планировалось построить новую линию длиной 870 км с европейской шириной колеи (1435 мм), рассчитанную на скорость поездов до 240 км/ч.