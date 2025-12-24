Baltijas balss logotype
Депутаты Сейма в октябре получили компенсаций на 25 тысяч евро 1 1051

Политика
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты Сейма в октябре получили компенсаций на 25 тысяч евро
ФОТО: LETA

В октябре депутаты Сейма в общей сложности получили 25 274,78 евро в виде компенсаций, причём больше всего ими воспользовались Валдис Масловскис (СЗК), Лига Клявиня (СЗК) и Линда Матисоне (СЗК), свидетельствует публично доступная информация, пишет ЛЕТА.

На компенсации за аренду жилья депутатам было выплачено в общей сложности 15 801,70 евро, а на транспортные расходы — 9473,08 евро.

Масловскис в октябре получил в виде компенсаций 935,90 евро, Клявиня — 908,80 евро, а Матисоне — 903,84 евро. Рамона Петравича (ПВЛ) получила 867,42 евро, а Илзе Индриксоне (Нацобъединение) — 778,31 евро.

Наибольшие компенсации за аренду жилья в октябре получил депутат Сейма Улдис Аугулис (СЗК) — 900 евро, Лига Козловска (СЗК) — 800 евро, а также Лига Клявиня (СЗК) — 780 евро.

В свою очередь, самые крупные компенсации за транспортные расходы в октябре были выплачены депутату Артуру Бутансу (Нацобъединение), который получил 748,39 евро, Виестуру Зариньшу (Новое Единство) — 692,09 евро, а также Илзе Индриксоне (Нацобъединение), которой компенсировали 442,61 евро.

Депутаты могут получать единую компенсацию за аренду помещений и транспортные расходы, включая использование общественного транспорта. Верхний предел компенсаций (максимально возможная сумма) устанавливается на основании декларированного места жительства депутата, и Сейм компенсирует только фактически понесённые расходы в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации. Например, в августе 58 из 100 депутатов не получили никаких компенсаций.

Допустимые размеры компенсаций за транспорт и аренду жилья рассчитываются, исходя из средней зарплаты позапрошлого года с применением соответствующих коэффициентов, установленных законом — Регламентом Сейма.

Парламентариям компенсируются расходы, понесённые при исполнении депутатских полномочий. Система компенсаций создана для того, чтобы место жительства избранных в Сейм депутатов не влияло на их возможность выполнять депутатские обязанности. Например, депутаты, избранные от отдалённых регионов, не находились бы в неравных условиях по сравнению с рижанами.

#Рига #Сейм #депутаты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • lo gos
    lo gos
    24-го декабря

    Видать, очень важные люди, ,от них в стране сплошная прибыль, экономику поднимают, улучшают социальное благополучие населения, самые умные и старательные.

    6
    1

