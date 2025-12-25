В течение 11 месяцев этого года самоуправления выплатили своим жителям пособия гарантированного минимального дохода на общую сумму 12 742 267 евро, свидетельствует информация Министерства благосостояния, пишет ЛЕТА.

Больше всего — 1 244 280 евро — было выплачено в марте этого года.

В среднем в этом году пособие ежемесячно получали 10 893 жителя.

Пособие гарантированного минимального дохода является материальной поддержкой в денежном выражении для покрытия минимальных повседневных расходов.