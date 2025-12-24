Baltijas balss logotype
А нас-то за что? ЕС возмущен американскими санкциями против видного европейца 2 3007

Политика
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: А нас-то за что? ЕС возмущен американскими санкциями против видного европейца

Европейская Комиссия решительно осуждает решение США о введении ограничений на поездки для пяти европейских граждан, среди которых бывший еврокомиссар Тьерри Бретон. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что свобода выражения мнений является фундаментальным правом в Европе и общей основной ценностью, которую разделяют США и другие демократические страны мира.

"ЕС является открытым, основанным на правилах единым рынком, который имеет суверенное право регулировать экономическую деятельность в соответствии с нашими демократическими ценностями и международными обязательствами", – говорится в заявлении.

Там напомнили, что европейские цифровые правила обеспечивают безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, применяются справедливо и без дискриминации.

"Мы обратились к властям США с просьбой предоставить разъяснения и продолжаем вести диалог. При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер", – заявили в Еврокомиссии.

Как сообщил bb.lv, администрация Трампа наложила визовые санкции на бывшего комиссара Европейского Союза Тьерри Бретона и четырех других лиц за попытки заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.

ЕС и Белый дом неоднократно конфликтовали по поводу свободы слова и регулирования технологий, а социальная сеть X, основанная союзником Трампа Илоном Маском, в начале этого месяца была оштрафована на 120 миллионов евро за нарушение закона ЕС о модерации контента.

Представитель ЕС опроверг, что этот шаг был связан с цензурой, заявив, что он был направлен на обеспечение прозрачности.

#США #санкции #Европа #технологии #свобода слова #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    "Там напомнили, что европейские цифровые правила обеспечивают безопасные, справедливые и равные условия для всех компаний, применяются справедливо и без дискриминации" - Дуров с телегой не дадут соврать!

    "При необходимости мы быстро и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу регуляторную автономию от необоснованных мер" - Наморщим лоб, надуем щёки и грозно пукнем в сторону США.

    63
    3
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Обеспечение прозрачности....Дайте коды и шифры для доступа и контроля за населением,а нет ,так наложим штраф... Действовать надо более технично как Моссад ,ФСБ и азербайджанская разведка,которые организовали задержание Дурова и получили от него доступ в Телеграмм,чего,правда,никак Россия не может добиться от Цукерьерга,потому как Израиль России тут не помощник😀

    24
    3

