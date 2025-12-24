Госдепартамент США во вторник объявил, что откажет в выдаче виз бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону и ещё четырем лицам, которые, по мнению Вашингтона, пытались "заставить" американские платформы социальных сетей цензурировать нежелательные для них мнения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Эти радикальные активисты и превращённые в оружие неправительственные организации (НПО) способствовали проведению зарубежных мер цензуры, которые во всех случаях были направлены против американских спикеров и американских компаний", — говорится в заявлении Госдепартамента о введении санкций.

Тьерри Бретон — бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, который нередко конфликтовал с Илоном Маском и другими технологическими гигантами, требуя от них соблюдения правил ЕС.

Госдепартамент охарактеризовал Бретона как вдохновителя Закона о цифровых услугах (DSA) ЕС. Этот нормативный акт регулирует модерацию контента и устанавливает другие стандарты для крупнейших социальных платформ.

Американские консервативные политики рассматривают DSA как инструмент цензуры правых взглядов в Европе и за её пределами, однако ЕС это отрицает.

США усилили критику в адрес европейских регуляций после того, как Европейская комиссия 5 декабря наложила штраф в размере 120 миллионов евро на принадлежащую Маску платформу "X" за несоблюдение требований DSA.

Остальные четверо лиц, которым будет отказано в визах США, — это руководитель британско-американской неправительственной организации "Center for Countering Digital Hate" (CCDH) Имран Ахмед, представительницы немецкой организации "HateAid" Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава базирующейся в Великобритании некоммерческой организации "Global Disinformation Index" (GDI) Клэр Мелфорд.