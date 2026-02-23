В конце января текущего года в консолидированном совокупном бюджете Латвии был зафиксирован дефицит в размере 21,5 млн евро, свидетельствуют данные, опубликованные Советом по фискальной дисциплине (СФД).

Совет отмечает, что годом ранее в это же время в балансе совокупного бюджета был профицит в размере 37,3 млн евро.

В конце января в специальном бюджете страны образовался профицит в размере 146,2 млн евро, в бюджете самоуправлений - 51 млн евро, в бюджете производных публичных лиц - 31,6 млн евро. В основном государственном бюджете был зафиксирован дефицит в размере 250,3 млн евро.

Если сравнивать доходы и расходы января текущего года с показателями соответствующего периода 2025 года, то доходы выросли на 3,5%, или на 51,4 млн евро. Наиболее значительный прирост зафиксирован по поступлениям из фондов Европейского союза (ЕС): они увеличились на 10,1%, или на 12,1 млн евро.

Расходы в январе выросли на 7,8%, или на 110,2 млн евро, сообщает СФД. Наиболее существенный рост зафиксирован по статье капитальных расходов: они увеличились на 86,5%, или на 82,8 млн евро.

В совете отметили, что в законе о бюджете на 2026 год расходы консолидированного совокупного бюджета запланированы в размере 20,9 млрд евро. Согласно прогнозу СФД, на январь было предусмотрено 1,5 млрд евро, однако фактические расходы в январе 2026 года оказались на 58,5 млн евро выше запланированного уровня.

Поскольку доступны данные лишь за первый месяц года, делать выводы о динамике годовых расходов пока преждевременно, отмечает СФД.

Расходы января составили 7,3% от общего объёма расходов, запланированных на 2026 год. В то же время доходы достигли 7,9% годового плана.