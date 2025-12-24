Центральной администрации самоуправления Риги в последние месяцы года было выплачено почти полмиллиона евро в виде премий и надбавок, стало известно агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В соответствии с Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, на основе ежегодной оценки деятельности и её результатов сотруднику может быть выплачена премия, размер которой не превышает 75% от месячной зарплаты.

Также в рамках выделенных учреждению финансовых средств может быть выплачено денежное вознаграждение, не превышающее месячную зарплату в календарном году, и которое оценивается на основе достижений сотрудника или учреждения.

В центральной администрации с октября по декабрь 198 сотрудникам были выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.

Денежные вознаграждения были выплачены 203 сотрудникам на сумму 177 556 евро.

Таким образом, в виде премий и надбавок выплачено 470 877 евро.

Размер конкретных премий и денежного вознаграждения каждому сотруднику определял руководитель соответствующего структурного подразделения.

Избранные должностные лица, депутаты, председатели комитетов и руководство думы премии и денежные вознаграждения не получали и не имели на них права.