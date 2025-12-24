Baltijas balss logotype
Конец года с бонусами: Рижская дума выплатила сотрудникам почти полмиллиона евро премий 7 7216

Политика
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец года с бонусами: Рижская дума выплатила сотрудникам почти полмиллиона евро премий
ФОТО: LETA

Центральной администрации самоуправления Риги в последние месяцы года было выплачено почти полмиллиона евро в виде премий и надбавок, стало известно агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В соответствии с Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, на основе ежегодной оценки деятельности и её результатов сотруднику может быть выплачена премия, размер которой не превышает 75% от месячной зарплаты.

Также в рамках выделенных учреждению финансовых средств может быть выплачено денежное вознаграждение, не превышающее месячную зарплату в календарном году, и которое оценивается на основе достижений сотрудника или учреждения.

В центральной администрации с октября по декабрь 198 сотрудникам были выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.

Денежные вознаграждения были выплачены 203 сотрудникам на сумму 177 556 евро.

Таким образом, в виде премий и надбавок выплачено 470 877 евро.

Размер конкретных премий и денежного вознаграждения каждому сотруднику определял руководитель соответствующего структурного подразделения.

Избранные должностные лица, депутаты, председатели комитетов и руководство думы премии и денежные вознаграждения не получали и не имели на них права.

#Рига #финансы #зарплата #депутаты #премии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
5
7
0
29

Оставить комментарий

(7)
  • LO
    Lana OOAK
    26-го декабря

    Это так мерзко читать о постоянных премиях, дотациях и повышениях зарплат сотрудникам думы, а потом наблюдать их равнодушие и безучастие на бесполезных заседаниях, читать о том что не хватает денег, нет времени, о повышение налогов и цен на все... Вот за какие такие заслуги спрашивается?

    25
    1
  • ES
    Ella Stroika
    25-го декабря

    Страна в развале, далеко не каждая семья можкт своему ребёнку билетик на ёлочку купить, пенсионеры по помойкам пустые бутылки собирают. Мерзость.

    51
    2
  • L
    Lauris
    24-го декабря

    Родственница работает семейным ассистентом с семьями Рижского социального отдела ни премий, ни доплат, ни на новый год ни в течении года. Работает за 8.00 евро в час с высшим социальным образованием. Зарплату не подняли в 2025 и сказали ,что 2026 подымать не будут. У РИЖСКОЙ ДУМЫ НЕТ ДЕНЕГ а тут читаю о таких высоких премиях!!! Произвол!

    85
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Lauris
    24-го декабря

    Лаурис, вы не поверите: буквально на днях рахговаривал с украинской беженкой, которая сильно удивлена, сколько на неё списано денег. Всё, что она получила - по 120 евро на себя и дочку по приезду. А все пособия, выплаты, компенсации за квартиру и проезд, компенсации за ввоз животных (у нее маленькая собачка) бесследно списаны в коридорах Думы, Кабмина и Сейма. Так и с вашей родственницей. Не пора ли уже формировать команду для строительства дорог из проворовавшихся чиновников, министров и депутатов?

    65
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го декабря

    Поросятки кормушку делят, не все же в одну харю жрать.

    50
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го декабря

    Ну так там все свои "работают", чужих там нет, а своих обижать нельзя. Ведь там не только родня, но и представители родственных кланов и старые знакомцы по хуторам сидят, "работают" не покладая рук!

    60
    1
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    Тяжело работали и рижане согласны заплатить премии городским правителям. Проблем нет, все счастливы. Латышская Рига, кушайте, полной ложкой.

    81
    1
Читать все комментарии

