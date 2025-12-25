Baltijas balss logotype
На борьбу со снегом Рига приготовила 24 млн евро. Но снег на эту борьбу пока не явился 2 1659

Политика
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На борьбу со снегом Рига приготовила 24 млн евро. Но снег на эту борьбу пока не явился
ФОТО: LETA

Для уборки улиц и мостов в распоряжении города 79 уборочных машин различных частных форм, для очистки тротуаров – 43 единицы техники и бригада из 10 человек, которым предстоит вручную очищать места у столбиков и у пешеходных переходов.

Достигнута договоренность с другими фирмами, что во время сильных снегопадов может быть привлечено еще 24 единицы техники.

Если общие расходы разделить по графам, то содержание улиц может обойтись в 17 миллионов, а содержание тротуаров – в 7 миллионов.

При этом дворникам предстоит расчищать подходы ко дворам и дверям, а после уборки тротуаров техникой – расчистить и их, так как город собирается убирать от снега лишь 1,5 метра ширины тротуара, а не по всей его ширине.

Минувшей зимой на уборке снега муниципалитет сэкономил 5 миллионов евро и их направили на ремонты улиц. Ожидается, что и в нынешнем сезоне с неизрасходованными средствами поступят аналогично.

Весной весь песок, которым посыплют дороги и тротуары, тоже хотят собирать централизованно.

Кстати, на одной из остановок транспорта в начале месяца можно было видеть картину, как дворник из таза посыпал образовавшийся гололед просто солью. Так как правила – правилами, но ведь нужно, чтобы люди не поскользнулись и не упали. Спасибо ему за это!

Нынешней зимой планируется очищать 1136 км улиц, остановки транспорта собираются очищать вручную.

#рижская дума #бюджет #гололед #уборка снега #уборка
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Оставить комментарий

(2)
  • ES
    Ella Stroika
    26-го декабря

    Какой умник столбики понатыкал, тот пусть и платит.

    1
    0
  • DJ
    Danik Jupiters
    26-го декабря

    Спишут себе в карман, по бумагам то был ..

    7
    0

