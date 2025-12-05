Baltijas balss logotype
Уборка в доме: какой мусор наиболее токсичен? 0 255

Дом и сад
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уборка в доме: какой мусор наиболее токсичен?

Никто не любит выносить мусор, и поэтому он часто накапливается в квартирах. Неприятный запах — это лишь одно из последствий. Мусор может стать причиной серьезных заболеваний. Об этом рассказала врач-эксперт по эпидемиологии Дарья Тихонова.

 

Процессы гниения и разложения наиболее активно развиваются в органических бытовых (пищевых) отходах. Помимо неприятного запаха, возникающего из-за гниения, они создают благоприятные условия для размножения плесневых грибов. Эти грибы выделяют микотоксины, которые оказывают негативное воздействие на здоровье. В результате этого может развиться инфекционное заболевание аспергиллез, представляющее собой грибковую инфекцию, поражающую легкие.

Кроме того, пищевые отходы привлекают насекомых, таких как тараканы и мухи.

Как известно, для тараканов в домах практически нет преград. Они свободно перемещаются по канализационным трубам, мусоропроводам, подвалам и чердакам, «подхватывая» патогенные микроорганизмы (возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, яиц остриц и лентецов) и разнося их по жилым помещениям.

Холодильник — зона повышенного риска

Хранить просроченные продукты в холодильнике крайне нежелательно. Это создает высокий риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевых продуктов, находящихся рядом. В результате может развиться пищевая токсикоинфекция (ПТИ) — группа острых кишечных инфекций (ОКИ), возникающих после употребления пищи, контактировавшей с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.

Регулярно проверяйте продукты в холодильнике на наличие плесени и, при обнаружении, немедленно утилизируйте их. Также следует периодически мыть холодильник.

Не забудьте о кладовке

После ремонта обязательно вынесите из квартиры лакокрасочные материалы. Они испаряются, выделяя в окружающую среду органические растворители, разбавители и красители, содержащие свинец. Вдыхание таких веществ может вызвать тошноту, рвоту и головную боль.

Кроме того, не стоит накапливать отслужившие батарейки. Под защитным корпусом этих элементов питания скрывается множество химических веществ. Их нельзя выбрасывать в обычный мусор. При разрушении под воздействием внешней среды они выделяют токсичные элементы — свинец, ртуть, никель, кадмий, марганец и другие, которые наносят серьезный вред здоровью человека. В настоящее время во многих общественных местах устанавливаются специальные контейнеры для утилизации батареек.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
