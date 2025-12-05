Наступают холода — и это серьезное испытание для кожи. Низкие температуры на улице и сухой воздух в помещении, ветер, резкие перепады влажности не лучшим образом влияют на состоянии нашей кожи. Она теряет влагу, обветривается, шелушится, становится сухой, чувствительной.

Чтобы сохранить здоровье и комфорт, стоит пересмотреть свой уход. О том, что входит базовый зимний чек-лист, рассказала Анастасия Разбежкина — врач-дерматовенеролог, врач-косметолог.

Бережное очищение: ты все еще хочешь, чтобы кожа «скрипела»?

Гигиена должна быть мягкой, поэтому не стоит путать чистоту с агрессией. «В холодное время года особенно важно использовать средства без сульфатов, с нейтральным pH, которые не разрушают липидный барьер», — говорит эксперт.

Если после умывания хочется срочно намазаться кремом — это уже тревожный звоночек.

Тонер: освежает или подсушивает?

Зимой не следует обрабатывать воспаления спиртовыми тониками. Коже нужны увлажнение, восстановление и успокоение. Врач-космеолог советует обратить внимание на формулы с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой, пантенолом — без грубых компонентов.

Меняем крем на более плотный

В холода мы заботимся о комфорте тела, но забываем, что те же правила важны и для кожи. Легкий летний крем, который отлично работал в июле, может оказаться бесполезным в ноябре.

«Ледяной воздух, ветер и отопление усиливают трансэпидермальную потерю влаги. Наносите более насыщенные составы — с маслами, церамидами, скваланом. Не бойтесь плотности: речь не про жирную пленку, а про защитный барьер», — говорит Анастасия Разбежкина.

Губы и область вокруг глаз: максимум внимания

Мы про них часто забываем — и напрасно! Зимой губы и веки особенно нуждаются в заботе — это самые уязвимые зоны. Если губы постоянно сухие — значит, им не хватает защиты. И нет, бесконечное облизывание на морозе вас не спасает. Наш эксперт рекомендует выбирать бальзамы с маслами, воском, пантенолом, чтобы предотвратить растрескивание. Не забывайте про скрабы — они помогут избавиться от шелушений. Используйте их примерно раз в неделю.

Область вокруг глаз тоже требует увлажнения и ухода, особенно если вы проводите много времени на улице или в сухом помещении. Для век стоит приобрети нежный крем с питательными компонентами и не забывать защищать их от холода.

Дополнительные средства: маски, масла, сыворотки

В зимнюю стужу кожа испытывает сильный стресс, и есть отличный способ ее побаловать. Необязательно использовать все и сразу. Но добавление увлажняющих масок, масел (например, жожоба, сквалан, шиповник) и сывороток с гиалуроновой кислотой может значительно улучшить состояние эпидермиса.

«Увлажняющие маски с маслами творят настоящие чудеса, предотвращая сухость и шелушение. Питательные составы с медом или авокадо насыщают кожу витаминами и придают ей здоровое сияние. Для борьбы с воспалениями идеально подойдут маски с глиной. Главное — не наслаивать продукты бездумно, а строить уход по потребностям», — поясняет Анастасия.

Влажность: мы дышим сухим и пыльным воздухом

Центральное отопление сушит воздух в помещении до уровня, при котором не выживет ни одна орхидея. Мы, конечно, не цветы, но коже от этого не легче. Увлажнитель воздуха — лучший бьюти-гаджет для зимы. Без лишних обещаний — просто физиология.

«Он поддерживает оптимальный микроклимат, предотвращая излишнюю сухость. Это значит, что кожа будет меньше страдать от шелушения и неприятного ощущения стянутости. Кроме того, нормальная влажность помогает сохранить естественный барьер, повышает упругость и улучшает внешний вид», — подчеркивает косметолог.

SPF — круглый год. Без «но»

Да, мы об этом уже не раз говорили, но все равно напоминаем. Защита от ультрафиолета зимой так же важна, как и в летние месяцы. Даже если солнца нет, даже если вы проводите весь день в офисе! Помните, что излучение проходит через тучи и стекла, отражается от белого снега, разрушая коллаген и провоцируя пигментацию. Врач-косметолог советует использовать средства с SPF 30 и выше в любую погоду. Не забудьте купить специальный бальзам для губ, чтобы сохранить их нежными и ухоженными. Косметика с SPF — ежедневная база.

Что делать, если половина пунктов провалена?

Не волнуйтесь, уход можно перестроить в любой момент. Начните с самого главного: деликатного очищения, плотного крема и защиты от сухого воздуха. Остальное — поэтапно. Лучше всего проконсультироваться со специалистом, который подберет адаптированный план ухода.

В холодный сезон кожа начинает капризничать, как ребенок, которому не дали сладостей. Чтобы поддержать ее, используйте качественную косметику. А в выходные устраивайте вечерний СПА с ароматным чаем, приятными процедурами и любимым фильмом. С теплом и заботой вашей коже не страшны зимние ветра — правильный уход сделает ее гладкой и сияющей даже в мороз!