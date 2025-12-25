Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Все к столу! Как пожилым людям праздновать без вреда для здоровья 0 254

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все к столу! Как пожилым людям праздновать без вреда для здоровья

Зимние праздники - время радости, семейных посиделок и разнообразных блюд на столе. Но для пожилых людей традиционные блюда вроде майонезных салатов, колбас, солений могут стать настоящим испытанием для пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Как наслаждаться праздником без вреда для здоровья и самочувствия, рассказала нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.

Жирного поменьше

Привычные для новогоднего стола салаты (оливье, селедка под шубой) могут содержать до 700 ккал на 100 грамм из-за майонеза в составе, картофеля и колбасы. Жирное мясо (свинина, утка) и майонез могут вызывать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему, колбасы могут усугублять течение артериальной гипертензии из-за высокого содержания соли, а также негативно сказываться на здоровье в целом из-за высокого содержания консервантов.

Но не стоит полностью отказываться от этих блюд: во-первых, важно помнить про умеренность и не перебирать с порциями. 100-150 граммов оливье или 100 граммов мяса или колбасы за праздник не усугубят здоровье. Для заправки салатов можно использовать нежирную сметану, натуральный греческий йогурт или смесь оливкового масла и лимонного сока с горчицей. Это не только поможет снизить калорийность, но и сохранит вкус блюда.

Вместо жирного мяса выбирайте курицу или индейку в собственном соку со специями, вместо колбас - домашнюю ветчину из птицы.

Селедка является полезным продуктом: омега-3 в составе поддерживает работу сердца и снижает воспаление в организме, а витамин Д важен для укрепления костей, особенно в пожилом возрасте. В соленой селедке достаточно много соли, что может повышать давление, поэтому оптимально будет съесть 1-2 кусочка филе за праздник с запеченными овощами или зеленью.

Оптимальная порция - не более 50-100 граммов (2-3 средних огурчика), лучше чередовать со свежими овощами и зеленью. Квашеную капусту лучше брать без вкусов, с чистым составом - это положительно скажется и на работе кишечника, и на весе.

Пить или не пить?

Говоря об алкоголе, важно помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует. Если праздничный стол не может обойтись без алкоголя, то важно, чтобы алкоголь был с невысоким содержанием сахара. Согласно данным ВОЗ женщинам допустимо употреблять 100-150 мл вина (1 бокал), мужчинам - 200-300 мл (2 бокала). Важно помнить о питьевом режиме, и бокал вина чередовать со стаканом воды. Идеально - встретить праздник с безалкогольными напитками, например с морсом или чаем. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, сахарным диабетом лучше отказаться от алкоголя.

А десерт?

Классические промышленные десерты содержат в себе быстрые углеводы и высокое количество жиров. Такие продукты повышают уровень глюкозы в крови, а также нагружают пищеварительную систему.

Лучше выбирать здоровые альтернативы - это могут быть фрукты, запеченные яблоки, мармелад, зефир или пастила без сахара, а также горький шоколад, различные сорбеты из замороженных ягод.

Пример бюджетного меню для праздничного стола

Закуски:

Легкий оливье: картофель, морковь, горошек консервированный, вареная курица, заправка - домашний майонез или йогурт.
Селедка под шубой: слабосоленая сельдь, свекла, морковь, заправка - йогурт.
Овощная нарезка: огурец, помидор, квашеная капуста.

Горячее:

Картофель, запеченный с зеленью, запеченная грудка с чесноком или рыба (треска/минтай) на пару.

​Десерт:

Запеченные яблоки с медом.

Напитки:

Травяной чай, вода с лимоном, 1 бокал вина.
Читайте нас также:
#алкоголь #здоровое питание #блюда #праздники #пожилые люди #кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Международный день шоколадных конфет: как правильно выбрать сладости
Изображение к статье: Действительно ли взрослым не рекомендуется пить цельное молоко?
Изображение к статье: Продукты, способствующие улучшению памяти
Изображение к статье: Тамале и котекино: новогодние блюда разных стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео